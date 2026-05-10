Keane i Schmeichel se sukobili oko odluke koja je spasila Arsenal u nadoknadi

Odluka je spasila Arsenal i vratila mu pet bodova prednosti ispred Manchester Cityja, ali nije svima bila jasna. Dapače, legenda Manchester Uniteda Peter Schmeichel smatra da je West Ham ozbiljno oštećen.

'Ovo je pogrešno na toliko razina'

Callum Wilson pogodio je kroz gužvu u kaznenom prostoru, no VAR je procijenio da je Pablo prije gola rukom ometao Rayu. Sudac Chris Kavanagh nakon duge provjere poništio je pogodak.

'Najviše me ljuti to što Arsenal ne bi bio prvi da je ovo prekršaj. Pa oni su tako zabili toliko golova - blokiranjem, držanjem i svim mogućim stvarima', rekao je Schmeichel.

Posebno ga je zasmetalo koliko je provjera trajala.

'VAR-u je trebalo pet minuta. Vrtjeli su snimku opet i opet. Već sama činjenica da je trajalo toliko dugo pokazuje koliko sumnje postoji, a ako postoji tolika sumnja, onda to ne može biti prekršaj', dodao je.

Schmeichel je zaključio:

'Ne razumijem zašto je odjednom ovo prekršaj, kada se to tijekom sezone nije sudilo drugim momčadima. Ovo je pogrešno na toliko razina.'

Keane se nije složio

Za razliku od Schmeichela, Roy Keane smatra da je odluka ipak bila ispravna. Bivši kapetan Uniteda posebno je kritizirao Pabla jer je dao VAR-u razlog da poništi pogodak.

'VAR će sve provjeravati. Nemoj stavljati ruke na golmana, a pogotovo ih nemoj držati tri ili četiri sekunde', rekao je Keane.

Dodao je da je u kaznenom prostoru bilo kaotično, ali da je kontakt s vratarom bio presudan.

'Bilo je ludilo, bilo je svega, ali zato što golman ima tako važnu ulogu, mislim da je to prekršaj. Moraš znati da će VAR to provjeriti. Ne smiješ napraviti prekršaj', poručio je Keane.

Arsenal na korak do naslova

Mikel Arteta nakon utakmice pohvalio je suce i rekao da su pokazali hrabrost poništivši pogodak u tako napetom trenutku.

Arsenal je tako zadržao pobjedu i ponovno pobjegao Manchester Cityju na pet bodova, iako City ima utakmicu manje.

West Ham je, s druge strane, ostao u zoni ispadanja i sada će se dugo pitati koliko ga je ova odluka koštala.