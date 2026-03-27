Hrvatska prvi put zaigrala u novom dresu za SP 2026., ocijenite ga

Hrvatska nogometna reprezentacija u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije prvi je put zaigrala u novim dresovima u kojima će nastupati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
Novi dres zadržao je ono po čemu je Hrvatska odmah prepoznatljiva - crveno-bijele kvadratiće - ali u nešto profinjenijem i suptilnijem izdanju. Riječ je o manjoj i elegantnijoj verziji uzorka, inspiriranoj originalnim dizajnom iz 1990. godine, ali prilagođenoj modernim trendovima i zahtjevima današnjeg nogometa.
A što vi kažete - sviđa li vam se novi hrvatski dres? U našoj anketi ocijenite ga od 1 do 5.