Šafarić pred Kolumbiju usporedio Vuškovića s jednim od najvećih, a onda je Luka zabio

Stručni komentator Nove TV i trener Varaždina Nikola Šafarić nije štedio riječi kada je govorio o mladom stoperu, čije igre ove sezone u dresu Hamburga privlače sve više pažnje.

U specijalnoj emisiji uoči utakmice Hrvatske i Kolumbije, Šafarić je istaknuo ono što Vuškovića izdvaja - i povukao paralelu s jednim od najvećih na svijetu.

'To ovisi o njemu. Ako nastavi s dobrim igrama i ako se ovaj sustav pokaže dobrim, sigurno će biti mjesta za njega. Hoće li igrati ili ne, to će odlučiti izbornik', rekao je Šafarić.

Posebno ga je impresionirao jedan segment igre.

'Ono što me najviše dojmilo kod njega je ta faza napada. Ne znam… posljednji koji mi pada na pamet je Sergio Ramos, koji je kao branič zabijao toliko golova', dodao je.

I upravo se to dogodilo. Luka Vušković je zabio Kolumbiji za 1:1 i postao je drugi najmlađi strijelac za Hrvatsku ikad. Samo je Luka Ivanušec bio mlađi kad je zabio za Vatrene.