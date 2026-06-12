Zabio je večeras gol za BiH na SP-u, a Dinamo ga je želio dovesti

Ovaj 28-godišnjak je rođen u Šapcu, a karijeru je zapčeo u Modriči, gdje mu je otac bio trener. Nogometni put ga je potom vodio od Sloge iz Doboja, Krupe, Zvijezde iz Gradačca do Borca iz Banje Luke.

Jovo Lukić strijelac je prvog pogotka BiH u utakmici protiv Kanade na njihovu terenu u prvom kolu Svjetskog prvenstva . Ovom 193 centimetra visokom mladiću ovo je prvi pogodak za sve selekcije BiH.

Nakon četiri godine u tom klubu prešao je u Universitateu iz Craiove, a potom i u istoimeni klub iz Cluja, gdje je lani u 30 utakmica zabio 18 golova.

No, manje je poznato da je Lukić u zimu 2020. godine bio ponuđen Partizanu. Tad je na kontu imao 10 golova i četiri asistencije u 21 utakmici. No, u redove "crno-bijelih" nije prešao jer su tada imali u svojim redovima sličnog igrača.

Telegraf piše da je Lukić tada bio na meti Dinama iz Zagreba, ali i belgijskog Anderlechta. No, karijeru je kasnije ipak nastavio u Rumunjskoj.