jovo lukić

Zabio je večeras gol za BiH na SP-u, a Dinamo ga je želio dovesti

M.Da.

12.06.2026 u 22:10

Jovo Lukić
Jovo Lukić Izvor: Profimedia / Autor: nordphoto GmbH / Bratic / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U zimu 2020. godine, Lukić je kao igrač Borca iz Banje Luke bio ponuđen Partizanu, a za njega su bili zainteresirani zagrebački Dinamo i Anderlecht

Jovo Lukić strijelac je prvog pogotka BiH u utakmici protiv Kanade na njihovu terenu u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Ovom 193 centimetra visokom mladiću ovo je prvi pogodak za sve selekcije BiH.

Ovaj 28-godišnjak je rođen u Šapcu, a karijeru je zapčeo u Modriči, gdje mu je otac bio trener. Nogometni put ga je potom vodio od Sloge iz Doboja, Krupe, Zvijezde iz Gradačca do Borca iz Banje Luke.

vezane vijesti

Nakon četiri godine u tom klubu prešao je u Universitateu iz Craiove, a potom i u istoimeni klub iz Cluja, gdje je lani u 30 utakmica zabio 18 golova.

No, manje je poznato da je Lukić u zimu 2020. godine bio ponuđen Partizanu. Tad je na kontu imao 10 golova i četiri asistencije u 21 utakmici. No, u redove "crno-bijelih" nije prešao jer su tada imali u svojim redovima sličnog igrača.

Telegraf piše da je Lukić tada bio na meti Dinama iz Zagreba, ali i belgijskog Anderlechta. No, karijeru je kasnije ipak nastavio u Rumunjskoj.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uživo
uživo

uživo

Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

  • 78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 55'

    Prilika za BiH! Što je promašio Demirović... Nevjerojatno. Fantastična lopta u prostor za Demirovića koji izbija sam pred golmana i pokušava ga predriblati. U međuvremenu ga je sustigao jedan igrač i Crepeau je uspio izbiti loptu. Samo je trebao pucati...

KANADA
1:1
BIH
nevjerojatna priča

nevjerojatna priča

Hrvat na vratima BiH upravo ispisao povijest SP-a: Ovo se dosad dogodilo samo triput
NEOČEKIVANI JUNAK

NEOČEKIVANI JUNAK

Sekunda je bila dovoljna: Pogledajte trenutak kada je BiH povela protiv Kanade

najpopularnije

Još vijesti