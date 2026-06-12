Zabio je večeras gol za BiH na SP-u, a Dinamo ga je želio dovesti

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U zimu 2020. godine, Lukić je kao igrač Borca iz Banje Luke bio ponuđen Partizanu, a za njega su bili zainteresirani zagrebački Dinamo i Anderlecht
Jovo Lukić strijelac je prvog pogotka BiH u utakmici protiv Kanade na njihovu terenu u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Ovom 193 centimetra visokom mladiću ovo je prvi pogodak za sve selekcije BiH.
Ovaj 28-godišnjak je rođen u Šapcu, a karijeru je zapčeo u Modriči, gdje mu je otac bio trener. Nogometni put ga je potom vodio od Sloge iz Doboja, Krupe, Zvijezde iz Gradačca do Borca iz Banje Luke.
Nakon četiri godine u tom klubu prešao je u Universitateu iz Craiove, a potom i u istoimeni klub iz Cluja, gdje je lani u 30 utakmica zabio 18 golova.
No, manje je poznato da je Lukić u zimu 2020. godine bio ponuđen Partizanu. Tad je na kontu imao 10 golova i četiri asistencije u 21 utakmici. No, u redove "crno-bijelih" nije prešao jer su tada imali u svojim redovima sličnog igrača.
Telegraf piše da je Lukić tada bio na meti Dinama iz Zagreba, ali i belgijskog Anderlechta. No, karijeru je kasnije ipak nastavio u Rumunjskoj.