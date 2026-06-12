Engleska legenda za BBC na poluvremenu komentirala vodstvo BiH protiv Kanade: Evo što je rekla

sp u nogometu

Engleska legenda za BBC na poluvremenu komentirala vodstvo BiH protiv Kanade: Evo što je rekla

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 22:26
  • Objavljeno 12.06.2026 u 22:03
BiH -Kanada
BiH -Kanada Izvor: Profimedia / Autor: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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BiH je odigrala fantastično prvo poluvrijeme protiv Kanade i zasluženo na odmor otišla s prednošću 1:0. Strijelac za Zmajeve bio je Lukić, a momčad Bosne i Hercegovine tijekom prvih 45 minuta izgledala je organiziranije, opasnije i konkretnije od jednog od domaćina Svjetskog prvenstva.

Koliko je BiH ostavila dobar dojam, najbolje pokazuje i komentar bivšeg engleskog reprezentativca Micaha Richardsa u BBC-jevu prijenosu uživo.

'Vrlo učinkovito od BiH. Mislim da je Kanada možda očekivala otvoreniju utakmicu. BiH je sjedila u niskom bloku i čekala da Kanada krene prema njima', rekao je Richards, pa posebno naglasio:

'Kanada mora napraviti više. Kod gola, ako već nećete zabiti, onda se morate koncentrirati na prekid.'

BiH potpuno zaslužila vodstvo

Richardsov komentar dobro opisuje ono što se vidjelo na terenu. Kanada je imala posjed i domaći ambijent, ali BiH je bila disciplinirana, strpljiva i iznimno opasna u trenucima kada je trebalo iskoristiti prostor.

Zmajevi su prvo poluvrijeme odigrali zrelo i hrabro, a gol Lukića samo je potvrdio bolji dojam momčadi koja je u prvih 45 minuta znala točno što želi.

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