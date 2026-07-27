Zbog okretanja leđa Španjolskoj cijeli svijet proglasio ih je sramotom: Argentinska zvijezda tvrdi da je istina sasvim drugačija

Tjedan dana poslije o svemu je progovorio Lisandro Martínez . Argentinski stoper tvrdi da njegova reprezentacija nije namjerno okrenula leđa Španjolcima, nego je u tom trenutku ostala pozdraviti svoje navijače koji su ih pjesmom bodrili i nakon bolnog poraza.

'Ta fotografija na kojoj smo okrenuti leđima nastala je zato što smo ostali pjevati s našim navijačima. Bio je to znak poštovanja prema argentinskim navijačima. Nismo ih mogli samo napustiti', objasnio je Martínez, a njegove riječi prenosi GiveMeSport.

Španjolska je u finalu na MetLife Stadiumu pobijedila Argentinu 1:0 nakon produžetaka i osvojila drugi naslov svjetskog prvaka. Završnicu utakmice i trenutke nakon posljednjeg zvižduka obilježile su velike napetosti, isključenje Enza Fernándeza i sukobi igrača i članova stožera, zbog čega je ponašanje Argentinaca danima bilo jedna od glavnih tema svjetskih medija.

'Pozdravili smo svakog igrača i člana stožera'

Martínez odbacuje tvrdnje da Argentina nije čestitala novim svjetskim prvacima. Tvrdi da su Lionel Messi i suigrači prije odlaska prema svojoj tribini pozdravili Španjolce.

'Uvijek smo iskazivali poštovanje prema suparnicima. Govorilo se i da nakon finala nismo pozdravili Španjolce, ali pozdravili smo sve njihove igrače i sve članove stručnog stožera. Bili smo ondje', rekao je stoper Manchester Uniteda.

Prema njegovu objašnjenju, televizijske kamere snimile su argentinsku momčad upravo u trenutku kada se okrenula prema navijačima. Taj je kadar zatim izdvojen iz šireg konteksta i protumačen kao namjeran bojkot španjolskog slavlja.

'Na snimci se vidi da smo okrenuti leđima, ali to se dogodilo dok su nam naši navijači pjevali. Bio je to također znak poštovanja prema našem narodu. Ostali smo s njima u trenutku u kojem smo morali ostati', dodao je Martínez.

Argentina je tijekom ceremonije doista bila okrenuta prema dijelu tribina sa svojim navijačima, dok se iza nje odvijalo španjolsko podizanje pehara. Kritičari su taj prizor opisivali kao nedostojanstven, no dostupne snimke i Martínezovo objašnjenje upućuju na to da je momčad u tom trenutku komunicirala sa svojim navijačima, a ne demonstrativno bojkotirala Španjolce.

'Govore da smo arogantni, ali to više govori o njima'

Martínez se osvrnuo i na širu lavinu kritika koja je pratila Argentinu tijekom i nakon Svjetskog prvenstva. Dio javnosti njezine je igrače nazivao arogantnima, prljavima i nedostojnima prvaka, a posljednje minute finala i kaos nakon utakmice samo su dodatno pojačali takve ocjene.

Argentinski branič ne skriva da ga takvi napadi ljute.

'Imam podijeljene osjećaje. Pomalo sam ljutit jer nemaju nikakvu osnovu za stvaranje takve mržnje. Vidim kako se moji suigrači bore na terenu, kako nas navijači podržavaju i čine da se osjećamo kao kod kuće, a onda govore da smo arogantni, da smo ovo ili ono. Možda to više govori o ljudima koji iznose takve tvrdnje nego o nama', poručio je.

Martínez time nije pokušao opravdavati sve što se dogodilo nakon finala. Argentina se i dalje nalazi pod velikim pritiskom zbog sukoba koji su izbili po završetku utakmice, posebno incidenata u kojima su sudjelovali Leandro Paredes i član stručnog stožera Roberto Ayala. Njegovo objašnjenje odnosi se isključivo na kadar argentinske momčadi okrenute prema tribinama i optužbu da su namjerno odbili odati priznanje Španjolskoj.

I izbornik Lionel Scaloni odmah nakon finala tvrdio je da je njegova momčad prihvatila poraz i pokazala da zna izgubiti.

'Prihvaćamo da smo izgubili. Dali smo sve od sebe i stigli do posljednjeg koraka. Kada igrači na terenu ostave sve kao što su oni učinili, to je sjajan primjer našem narodu i našoj zemlji. Izgubiš i moraš ponovno ustati. Pokazali smo da znamo izgubiti', rekao je Scaloni.

Martínezova poruka vjerojatno neće zaustaviti sve kritike, osobito zbog ružnih scena koje su obilježile kraj finala. Ipak, njegov iskaz daje potpuno drugačiji kontekst fotografiji koja je obišla svijet: Argentinci, tvrdi, nisu okrenuli leđa novim prvacima, nego su ostali licem prema ljudima koji su ih podržavali dok im se rušio san o obrani svjetskog naslova.