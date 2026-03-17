Bodo/Glimt radi čuda u Ligi prvaka i postavio rekord kakav još nije viđen

Norveški klub već je šokirao nogometnu Europu u nokaut fazi, gdje je u osmini finala u obje utakmice srušio slavni Inter. No tu nije stao.

U prvom susretu četvrtfinala Bodo/Glimt je s uvjerljivih 3:0 razbio lisabonski Sporting i napravio ogroman korak prema novom povijesnom uspjehu.

I dok rezultati sami po sebi izazivaju nevjericu, jedan podatak dodatno naglašava koliko je ova priča posebna.

Bodo/Glimt je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je u šest uzastopnih utakmica istrčala s potpuno istom početnom postavom.