Bodo/Glimt radi čuda u Ligi prvaka i postavio rekord kakav još nije viđen

Senzacionalni Bodo/Glimt ove sezone piše jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti Lige prvaka. Momčad kojoj su rijetki davali šansu za prolazak skupine danas izgleda nezaustavljivo - i iz utakmice u utakmicu ruši sve pred sobom.
Norveški klub već je šokirao nogometnu Europu u nokaut fazi, gdje je u osmini finala u obje utakmice srušio slavni Inter. No tu nije stao.
U prvom susretu četvrtfinala Bodo/Glimt je s uvjerljivih 3:0 razbio lisabonski Sporting i napravio ogroman korak prema novom povijesnom uspjehu.
I dok rezultati sami po sebi izazivaju nevjericu, jedan podatak dodatno naglašava koliko je ova priča posebna.
Bodo/Glimt je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je u šest uzastopnih utakmica istrčala s potpuno istom početnom postavom.
Kontinuitet, uigranost i povjerenje u istih 11 igrača - upravo su to temelji na kojima Norvežani grade svoju nevjerojatnu sezonu. U vremenu kada se vrhunski klubovi stalno rotiraju, traže rješenja i ovise o širini kadra, Bodo/Glimt ide potpuno suprotnim putem - i pobjeđuje.
Ova momčad možda nema zvijezde svjetskog glasa, ali ima ono što mnogima nedostaje - jasnoću, kemiju i identitet. A upravo to je, čini se, recept za jednu od najvećih senzacija koje je Liga prvaka ikada vidjela.