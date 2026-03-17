Bodo/Glimt radi čuda u Ligi prvaka i postavio rekord kakav još nije viđen

S.Č.

17.03.2026 u 19:30

Bodo/Glimt
Bodo/Glimt Izvor: Profimedia / Autor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Senzacionalni Bodo/Glimt ove sezone piše jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti Lige prvaka. Momčad kojoj su rijetki davali šansu za prolazak skupine danas izgleda nezaustavljivo - i iz utakmice u utakmicu ruši sve pred sobom.

Norveški klub već je šokirao nogometnu Europu u nokaut fazi, gdje je u osmini finala u obje utakmice srušio slavni Inter. No tu nije stao.

U prvom susretu četvrtfinala Bodo/Glimt je s uvjerljivih 3:0 razbio lisabonski Sporting i napravio ogroman korak prema novom povijesnom uspjehu.

I dok rezultati sami po sebi izazivaju nevjericu, jedan podatak dodatno naglašava koliko je ova priča posebna.

Bodo/Glimt je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je u šest uzastopnih utakmica istrčala s potpuno istom početnom postavom.

Kontinuitet, uigranost i povjerenje u istih 11 igrača - upravo su to temelji na kojima Norvežani grade svoju nevjerojatnu sezonu. U vremenu kada se vrhunski klubovi stalno rotiraju, traže rješenja i ovise o širini kadra, Bodo/Glimt ide potpuno suprotnim putem - i pobjeđuje.

Ova momčad možda nema zvijezde svjetskog glasa, ali ima ono što mnogima nedostaje - jasnoću, kemiju i identitet. A upravo to je, čini se, recept za jednu od najvećih senzacija koje je Liga prvaka ikada vidjela.

zanimljiv komentar

zanimljiv komentar

Eksluzivno

Eksluzivno

ovo ne izgleda dobro

ovo ne izgleda dobro

