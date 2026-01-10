Koncertna 2026. bit će rekordna: Donosimo popis gradova u koje ćete sigurno htjeti otputovati

Iako se većina velikih svjetskih turneja i dalje objavljuje u etapama, 2026. već sada daje dovoljno signala da će biti jedna od koncertno najjačih u posljednjih nekoliko godina. Hrvatska, kao i obično, nije u prvom krugu najava, no europska karta koncerata ponovno se puni gradovima koji su publici iz naše zemlje realno dostupni avionom, automobilom ili vlakom

Ariana Grande Povratak Ariane Grande na koncertne pozornice bez sumnje je pop događaj godine, ali i ozbiljan logistički izazov za njezine europske fanove. Nakon gotovo šest godina izbivanja s pozornica, turneja 'The Eternal Sunshine' predstavlja je u njezinoj najzrelijoj i autorski najsnažnijoj fazi, no umjesto očekivanog krstarenja europskim metropolama, pjevačica je povukla neočekivan potez.​ Za razliku od prijašnjih turneja, europski dio svela je na jednu jedinu, ali iznimno luksuznu lokaciju. Njezin je izbor pao na višednevnu rezidenciju u Londonu krajem ljeta 2026. godine, što znači da je to jedina prilika da je čujete na Starom kontinentu. Službeno potvrđeni datumi (London, O2 Arena): 15., 16., 19., 20., 23., 24., 27. i 28. i 31. kolovoza te 1. rujna.

Olivia Dean Godina 2026. u Europi donosi i znatno dostupniji, a glazbeno možda i najuzbudljiviji nastup Olivije Dean, 26-godišnje britanske kantautorice koja je svojom mješavinom soula, jazza i popa postala miljenica kritike, ali i publike. U sklopu svjetske turneje 'The Art of Loving Live' ovoga proljeća nastupa po Europi, a karte su brzo planule pa jedina opcija ostaje vrebati službene fan-to-fan preprodaje na stranicama Ticketone.it ili Ticketmaster.it​.​ Glazbeno se oslanja na jazzom obojene aranžmane, jasan pop okvir te prepoznatljiv i siguran vokal koji njezinim koncertima daje intimnu, ali čvrstu strukturu. Njezini koncerti poznati su po nevjerojatnoj vokalnoj preciznosti i toplini kojom komunicira s publikom, a novi album 'The Art of Loving' potvrđuje je kao jednu od najvažnijih autorica nove generacije. S obzirom na to da je njezina popularnost u stalnom usponu nakon drugog albuma objavljenog početkom jeseni, ovo je idealna prilika da je čujete uživo.

Olivia Dean - Let Alone The One You Love Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Europski gradovi i datumi: Glasgow – 22., 23. travnja​

Manchester – 25. i 26. travnja​

London – 29. i 30. travnja, 1. i 2. svibnja​, 11. i 12. lipnja

Bruxelles – 8. svibnja​

Amsterdam – 9. svibnja

Düsseldorf – 11. svibnja

Berlin – 12. svibnja​

Kopenhagen – 14. svibnja

Fornebu (Oslo) – 16. svibnja

Stockholm – 17. svibnja

Zürich – 20. svibnja​

Milano – 22. svibnja​

Varšava – 30. svibnja

Amsterdam – 14. lipnja

Pariz – 17. lipnja Bad Bunny Bad Bunny nastavlja 'DEBÍ TiRAR MáS FOToS', jednu od najvećih svjetskih turneja godine, kojom potvrđuje status globalnog fenomena i apsolutnog kralja streaminga. Nakon povijesno uspješnih nastupa u Latinskoj Americi, europski dio turneje fokusiran je na stadione, s posebnim naglaskom na Španjolsku, gdje interes daleko premašuje ponudu, a produkcija se oslanja na futurističke vizuale i energiju koja briše jezične barijere. Europski gradovi i datumi: Barcelona – 22. i 23. svibnja

Lisabon – 26. i 27. svibnja

Madrid – 30. i 31. svibnja, 2., 3., 6., 7., 10., 11., 14., 15. i 20. lipnja

Düsseldorf – 20. i 21. lipnja

Arnhem – 23. i 24. lipnja

London – 27. i 28. lipnja

Marseille – 1. srpnja

Pariz – 4. i 5. srpnja

Stockholm – 10. i 11. srpnja

Varšava – 14. srpnja

Milano – 17. i 18. srpnja

Bruxelles – 22. srpnja

Koncerti u Hrvatskoj Chris Norman, 12. ožujka, Arena Zagreb – originalni glas Smokieja nastupa u Zagrebu neposredno uoči izlaska albuma 'Lifelines', oslanjajući se i na novi materijal i na pjesme koje su definirale njegovu ranu karijeru. Al Bano, 1. travnja, Lisinski, Zagreb – talijanska glazbena legenda dolazi s koncertom zamišljenim kao klasična talijanska večer utemeljena na emociji i dobro poznatim hitovima. Eros Ramazzotti, 28. travnja, Arena Zagreb – Ramazzotti u Zagreb donosi aktualni koncertni program oslonjen na novi album i provjerene hitove 'Più bella cosa', 'Se bastasse una canzone'... Kim Wilde, 8. svibnja, Tvornica kulture Zagreb – jedna od ključnih figura britanskog novog vala nastupa u klupskom prostoru s naglaskom na energične izvedbe hitova iz osamdesetih. Fun Lovin’ Criminals, 15. svibnja, Tvornica kulture Zagreb – njujorški bend donosi prepoznatljiv spoj funka, hip-hopa i rocka. The Offspring, 14. lipnja, Zagrebački velesajam – kalifornijski punk veterani prvi put nakon više od desetljeća ponovno nastupaju u Zagrebu. Lenny Kravitz, 14. lipnja, Arena Pula – Kravitz ponovno nastupa u pulskoj Areni s programom koji spaja novi studijski materijal i prepoznatljiv autorski stil. Sting, 17. lipnja, Arena Zagreb – Sting dolazi s reduciranom postavom koja ogoljuje pjesme i naglašava njihovu strukturu i tekstove. INmusic Festival, 22.–24. lipnja, Jarun Zagreb – dvadeseto izdanje festivala zasad ima potvrđene nastupe Kings of Leon, Jacka Whitea, Gorillaz, Jehnny Beth, The Flaming Lipsa i Idlesa. David Byrne, 28. lipnja, Arena Pula – Byrne u Puli nastupa s koncertnim programom koji se oslanja na njegov samostalni rad i pjesme iz razdoblja Talking Headsa. Jovanotti, 3. srpnja, Arena Pula – talijanski kantautor koji je karijeru započeo u hip-hopu, a razvio je u jedan od najstabilnijih pop autorskih opusa u Italiji, predstavlja novi album. Marilyn Manson, 16. srpnja, Arena Zagreb – u Zagreb dolazi u sklopu turneje 'One Assassination Under God', prvog većeg povratka na europske pozornice nakon višegodišnje pauze. Moby, 23. srpnja, Arena Pula – donosi presjek karijere obilježene albumima koji su ga učinili jednim od najvidljivijih autora elektroničke scene devedesetih. Nick Cave & The Bad Seeds, 4. i 5. kolovoza, Arena Pula – koncerti su dio europske ljetne turneje kojom se Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta. Sarah Brightman, 22. studenog, Arena Zagreb – jedna od najprodavanijih sopranistica današnjice donosi koncertni program 'Winter Symphony', sastavljen od božićnog i crossover repertoara.

Bruno Mars Bruno Mars najavio je 'The Romantic', svoj prvi samostalni album nakon gotovo deset godina, i istodobno potvrdio veliku šestomjesečnu stadionsku turneju koja će obuhvatiti dva kontinenta, a započinje u travnju. Na svim datumima turneje pridružit će mu se suradnik iz projekta Silk Sonic, Anderson .Paak, koji će nastupati kao DJ Pee .Wee. Kao predgrupe na odabranim tržištima nastupit će Victoria Monét, Raye i Leon Thomas. Europski gradovi i datumi: Pariz – 20. li 21. lipnja

Berlin – 26. lipnja

Amsterdam – 4. i 5. srpnja

Madrid – 10. srpnja

Milano – 14. srpnja

London – 18. i 19. srpnja Bon Jovi Bon Jovi u 2026. nastavljaju 'Forever Tour', kojom promoviraju 16. studijski album i istodobno potvrđuju status benda koji i dalje pouzdano puni najveće svjetske arene. Iako se Jon Bon Jovi posljednjih godina fokusirao na oporavak glasnica, ova turneja dokazuje da je bend spreman za povratak pred najvjerniju publiku uz set-listu koja savršeno balansira nove pjesme i vječne himne poput 'Livin' on a Prayer'. Na kultnom Wembleyju najavio je čak tri koncerta, a datume za ostatak turneje objavit će uskoro. Europski gradovi i datumi: Edinburgh – 28. kolovoza​

Dublin – 30. kolovoza​

London – 4., 6. i 9. rujna

Izvor: Društvene mreže / Autor: youtube

Guns N’Roses Nakon uspješne turneje tijekom 2025., Guns N’ Roses spremni su ponovno krenuti na put. Turneja započinje krajem ožujka nastupom na festivalu Tecate Pa’l Norte u Monterreyju u Meksiku, nakon čega slijedi travanjski niz koncerata u brazilskim gradovima. Osim dva nastupa na Floridi u svibnju, bend će veći dio ljeta provesti u Europi, a krajem srpnja i tijekom kolovoza vratit će na pozornice diljem SAD-a. Europski gradovi i datumi: Gliwice – 4. i 6. lipnja

Dublin – 10. lipnja

Donington – 12. i 14. lipnja

Amsterdam – 18. i 20. lipnja

Berlin – 23. i 25. lipnja

Antwerpen – 28. lipnja

Pariz – 1. i 3. srpnja Foo Fighters Foo Fighters u sklopu 'Take Cover Tour' donose jedan od najiščekivanijih rock spektakala 2026. godine, a dobra vijest za fanove iz Hrvatske je da bend ovaj put pokriva znatno više terena nego prošle godine. Turneja obuhvaća 12 europskih nastupa kao kombinaciju samostalnih stadionskih koncerata i uloge headlinera na festivalima, pružajući publici priliku da ih vidi u njihovom najmoćnijem izdanju.​ Za publiku iz naše regije kalendar za srpanj 2026. nudi dvije izvrsne opcije u neposrednoj blizini – Beč i Milano. Europski gradovi i datumi: Oslo – 10. lipnja​

Stockholm – 12. lipnja​

Varšava – 15. lipnja​

München – 17. lipnja​

Pariz – 19. lipnja​

Liverpool – 25. i 27. lipnja​

Berlin – 1. srpnja​

Beč – 3. srpnja​

Milano – 5. srpnja​

Madrid – 8. srpnja​

Oeiras (Lisabon) – 10. srpnja Metallica Metallica nastavlja 'M72 World Tour' i u 2026., i to u velikom formatu stadiona/arena, s naglaskom na event koncerte i velike produkcijske postave. Europski dio je vrlo konkretan i proteže se od jugoistoka Europe do UK-a, uz tri datuma u Frankfurtu, Budimpešti i Londonu. Za publiku iz Hrvatske najlogičnije su stanice Budimpešta, Bologna i Zürich, ovisno o logistici i cijenama.

Europski gradovi i datumi: Atena – 9. svibnja

Bukurešt – 13. svibnja

Chorzów – 19. svibnja

Frankfurt – 22. i 24. svibnja

Zürich – 27. svibnja

Berlin – 30. svibnja

Bologna – 3. lipnja

Budimpešta – 11. i 13. lipnja

Dublin – 19. i 21. lipnja

Glasgow – 25. lipnja

Cardiff – 28. lipnja

London – 3. i 5. srpnja Florence + The Machine Florence + The Machine u 2026. ulaze s 'Everybody Scream Tour' te ona u europskom dijelu pokriva UK i ključne gradove zapadne/srednje Europe. Riječ je o bendu koji uživo održava emotivne koncerte u arenama, s naglašenom atmosferom i vizualima. Za publiku iz Hrvatske posebno su praktični Beč, München, Prag i Krakov, gradovi do kojih se dolazi relativno jednostavno i bez preskupih letova. Europski gradovi i datumi: Belfast – 6. veljače

Birmingham – 8. veljače

Glasgow – 9. veljače

Newcastle – 11. veljače

Liverpool – 13. veljače

Sheffield – 14. veljače

London – 16. i 17. veljače

Manchester – 20. veljače

Pariz – 22. veljače

Antwerpen – 23. veljače

Amsterdam – 25. veljače

Köln – 26. veljače

Beč – 2. ožujka

München – 4. ožujka

Prag – 5. ožujka

Krakov – 7. ožujka

Berlin – 9. ožujka

Florence + The Machine - Buckle Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Linkin Park Linkin Park u 2026. imaju jasno posložen europski niz koji ide od Skandinavije prema središnjoj Europi i dalje prema jugu, uz kombinaciju stadiona, velikih open-air prostora i festivalskih nastupa. Za publiku iz Hrvatske najpraktičniji 'ulovi' su Beč i München, a zatim Firenca. Europski gradovi i datumi: Stockholm – 29. svibnja

Hamburg – 1. i 3. lipnja

Beč – 9. lipnja

München – 11. i 12. lipnja

Lisabon – 21. lipnja

Rivas-Vaciamadrid – 23. i 24. lipnja

Firenca – 26. lipnja

Werchter – 28. lipnja Charli XCX Za Charli XCX su trenutno javno istaknuti datumi u UK-u krajem kolovoza 2026. Nastupa isključivo na festivalima, i to nakon dugo iščekivanog soundtracka za novu filmsku verziju 'Orkanskih visova', a ona u kina stiže 14. veljače. Europski gradovi i datumi: Reading – 28. i 30. kolovoza

Leeds – 29. kolovoza My Chemical Romance Kultni My Chemical Romance nastavljaju svoju trijumfalnu stadionsku turneju 'The Black Parade' i u 2026. godini, a uz već rasprodane spektakle na londonskom Wembleyju, bend je proširio ljetni raspored na Italiju i Španjolsku. Za obožavatelje iz Hrvatske najvažniji datum u kalendaru je 15. srpnja u Firenci (Visarno Arena), što im je trenutno najbliža i najpristupačnija lokacija. Osim Firence, bend će 18. srpnja nastupiti u Madridu, a britanski dio turneje obuhvatit će Glasgow i tri uzastopne večeri na Wembleyju. Europski gradovi i datumi: Glasgow – 4. srpnja

London (Wembley) – 8., 10. i 11. srpnja

Firenca – 15. srpnja

Madrid – 18. srpnja Rosalía U sklopu svoje dosad najveće turneje, Rosalía 2026. godine donosi 'Lux Tour' na europske pozornice, promovirajući hvaljeni četvrti album 'LUX', snimljen s Londonskim simfonijskim orkestrom. Turneja započinje u ožujku u Francuskoj i obuhvaća 42 arene u 17 zemalja, donoseći jedinstven spoj njezina prepoznatljivog stila i orkestralnih aranžmana. Za fanove iz Hrvatske najznačajniji datum je nastup u Milanu (Unipol Forum) 25. ožujka, što je ujedno geografski najbliža postaja njezine europske rute.

ROSALÍA - La Perla Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Europski gradovi i datumi: Lyon – 16. ožujka​

Pariz – 18. i 20. ožujka​

Zürich – 22. ožujka​

Milano – 25. ožujka​

Madrid – 30. ožujka te 1., 3. i 4. travnja​

Lisabon – 8. i 9. travnja​

Barcelona – 13., 15., 17. i 18. travnja​

Amsterdam - 22. i 23. travnja

Antwerpen – 27. travnja​

Köln – 29. travnja​

Berlin – 1. svibnja​

London – 5. i 6. svibnja The Weeknd Turneja 'After Hours Til Dawn' u 2026. godini nije samo serija koncerata, već kruna karijere Abela Tesfayea The Weeknda, kojom trenutno redefinira pojam stadionskog pop spektakla. Nakon što je pokorio Sjevernu Ameriku, u Europu donosi produkciju koja ostavlja bez daha: od apokaliptične scenografije uništenog grada do golemih svjetlosnih instalacija koje prate svaki ritam njegovih hitova poput 'Blinding Lights' i 'Save Your Tears'. Ono što ovu turneju čini posebnom je njezin ogroman opseg od čak 36 stadionskih nastupa, a dodatno uzbuđenje unosi Playboi Carti jer se pridružuje kao podrška i donosi svoju sirovu energiju na pozornice širom Starog kontinenta. Europski gradovi i datumi: Manchester – 11. i 12. lipnja

Kopenhagen – 19. i 20. lipnja

München – 25., 26. i 27. lipnja​

Lille – 3. i 4. srpnja

Pariz – 8., 10., 11. i 12. srpnja​

Amsterdam – 16., 17. i 18. srpnja

Nica – 21. i 22. srpnja

Milano – 24., 25. i 26. srpnja​

Frankfurt – 30. i 31. srpnja te 1. kolovoza

Varšava – 4. i 5. kolovoza

Stockholm – 8., 9. i 10. kolovoza

London – 14., 15., 16., 18. i 19. kolovoza​

Dublin – 22. i 23. kolovoza

Madrid – 28., 29. i 30. kolovoza

Barcelona – 1. rujna​

Lisabon – 5. i 6. rujna Def Leppard Def Leppard u 2026. nastavljaju s europskom turnejom koja se oslanja na njihov najpoznatiji materijal iz komercijalno najuspješnije faze karijere. Bend već godinama nastupa u velikim dvoranama i na open-air lokacijama, s produkcijom prilagođenom arenskom formatu i jasno definiranim set-listama. Repertoar je fokusiran na pjesme iz razdoblja albuma 'Pyromania' i 'Hysteria', koje i dalje čine okosnicu njihovih koncerata. Europski gradovi i datumi: Rättvik – 13. lipnja

Helsinki – 16. lipnja

Zürich – 19. lipnja

Dortmund – 23. lipnja

Belfast – 26. lipnja

Glasgow – 28. lipnja

Sheffield – 30. lipnja

London – 2. srpnja

Birmingham – 4. srpnja

Manchester – 6. srpnja Iron Maiden Iron Maiden u 2026. nastavljaju s turnejom 'Run For Your Lives', koncipiranom kao presjek karijere benda koji je još od ranih osamdesetih gradio heavy metal kao masovni koncertni format. Set-liste su usmjerene na klasične pjesme iz razdoblja u kojem su albumi poput 'The Number of the Beast' i 'Powerslave' definirali zvuk i ikonografiju žanra. Produkcija se oslanja na veliku scenografiju, tematske vizuale i Eddieja kao središnji simbol benda, što je već desetljećima standard njihovih nastupa.

Europski gradovi i datumi: Atena – 23. svibnja

Sofija – 26. svibnja

Bukurešt – 28. svibnja

Bratislava – 30. svibnja

Hannover – 2. lipnja

Amsterdam – 10. lipnja

Milano – 17. lipnja

Pariz – 22. lipnja

Lisabon – 7. srpnja Eric Clapton Eric Clapton u ovoj fazi karijere održava ograničen broj pažljivo odabranih nastupa, bez klasične višemjesečne turneje. Njegovi koncerti posljednjih godina temelje se na blues repertoaru, sporijem tempu i minimalističkoj produkciji, s naglaskom na gitarističku izvedbu. Set-liste obično kombiniraju solo katalog, materijal iz razdoblja Creama i blues standarde. Europski gradovi i datumi: Amsterdam – 24. travnja

Antwerpen – 26. travnja

Krakov – 29. travnja

Budimpešta – 2. svibnja

Prag – 4. svibnja

Madrid – 7. svibnja

Barcelona – 10. svibnja

Mannheim – 13. svibnja

Köln – 15. svibnja

München – 17. svibnja

Raye Raye u 2026. kreće na prvu veliku europsku turneju 'This tour may contain new music', a naziv jasno daje do znanja što publika može očekivati – spoj starih hitova i premijernih izvedbi. Turneja je usko povezana s njezinim dugo iščekivanim drugim studijskim albumom, koji bi trebao izaći tijekom 2026. godine, a najavljen je singlom 'Where Is My Husband!'. Na pozornici će joj se pridružiti mlađe sestre, Absolutely i Amma, koje će predstaviti svoj glazbeni repertoar. Europski gradovi i datumi: Łódź – 22. siječnja

Berlin – 24. siječnja

Prag – 25. siječnja

Amsterdam – 27. i 28. siječnja

Bologna – 30. siječnja

Antwerpen – 1. veljače

Kopenhagen – 3. veljače

Oslo – 5. veljače

Stockholm – 7. veljače

Köln – 10. veljače

Zürich – 11. veljače

Barcelona – 13. veljače

Pariz – 15. veljače

Manchester – 17. i 18. veljače

Glasgow – 20. i 21. veljače

Birmingham – 23. i 24. veljače

London – 26., 27. i 28. veljače te 1. i 2. ožujka

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND! Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Tame Impala Tame Impala nastavljaju koncertnu aktivnost kao projekt u kojem su glazba, vizualni elementi i produkcija tretirani kao jedinstvena cjelina. Nastupi Kevina Parkera i pratećeg benda strukturirani su oko precizno kontroliranog zvuka i sinkronizirane rasvjete. Set-liste se oslanjaju na materijal iz kasnijih faza diskografije, uz selektivan izbor ranijih pjesama. Europski gradovi i datumi: Porto – 4. travnja

Lisabon – 5. travnja

Madrid – 7. travnja

Barcelona – 8. travnja

Lyon / Décines-Charpieu – 10. travnja

Torino – 12. travnja

Casalecchio di Reno (Bologna) – 13. travnja

Zürich – 14. travnja

München – 16. travnja

Gliwice – 18. travnja

Prag – 20. travnja

Hamburg – 23. travnja

Kopenhagen – 25. travnja

Stockholm – 26. travnja

Oslo (Fornebu) – 27. travnja

Berlin – 29. travnja

Frankfurt – 30. travnja

Düsseldorf – 1. svibnja

Pariz – 3. svibnja

Amsterdam – 4. svibnja

Antwerpen – 5. svibnja

London – 7. svibnja

Manchester – 8. svibnja

Birmingham – 9. svibnja

Glasgow – 11. svibnja Hans Zimmer Hans Zimmer u 2026. nastupa s koncertnim projektom koji kombinira simfonijski orkestar, rock bend i elektroničke elemente. Program je sastavljen od tema iz filmova koje je skladao tijekom više desetljeća, uz sinkronizirane vizuale i unaprijed strukturiran tijek koncerta. Turneja se odvija u velikim dvoranama i arenama, s jasno definiranim blokovima prema filmskim naslovima. Europski gradovi i datumi: Beč – 7. i 8. ožujka

Prag – 11. ožujka

Budimpešta – 13. ožujka

München – 17. ožujka

Zürich – 19. ožujka

Milano – 22. ožujka

Pariz – 25. ožujka

Amsterdam – 28. ožujka

London – 31. ožujka Yungblud Yungblud u 2026. nastavlja s turnejom 'Idols – The World Tour', kojom potvrđuje status izvođača čija se karijera snažno oslanja na koncertnu publiku. Njegovi nastupi poznati su po intenzivnoj interakciji i emotivnom naboju, što ih čini posebno privlačnima mlađoj publici.

YUNGBLUD - Zombie Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube