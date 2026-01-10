Eurosong fanovi već biraju: Ova pjesma s Dore 2026 trenutno je na vrhu ankete

Ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za Eurosong – Dora 2026. održat će se u HRT-ovom studiju na zagrebačkom Prisavlju . Nakon što su objavljene sve pjesme za ovogodišnje natjecanje, reakcije publike i specijaliziranih eurovizijskih portala vrlo su brzo iznjedrile prve favorite . Prema anketama na portalu Eurovision World, pjesma 'Andromeda' grupe Lelek već se nameće kao jedan od glavnih aduta.

Evo kako su rezultati ankete pokazali što publika misli, pogledajte niže kako se glasalo na portalu specijaliziranom za Eurosong - Eurovision World .

Motivi 'sicanja'

Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a čini ga pet vokalistica. Široj publici predstavile su se pjesmom 'Tanani nani', a vrlo brzo nakon toga postale su viralne na društvenim mrežama i privukle pažnju publike. Kako su ranije objasnile, nastoje spojiti bogatstvo hrvatske narodne glazbe s modernim pop zvukom. Njihov projekt nije samo glazbeni, to je poziv na očuvanje tradicije kroz suvremenu reinterpretaciju. Cilj im je graditi most između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije nepomična, već živi organizam koji se stalno mijenja.

Smatraju da tadicijska glazba nosi nevjerojatnu emocionalnu snagu, a one kroz svoje izvedbe i aranžmane nastoje je reinterpretirati tako da postane dostupna i privlačna publici. Pjesma 'Andromeda' je snažno inspirirana 'sicanjem', tradicionalnim običajem tetoviranja među Hrvatima katolicima u Bosni i Hercegovini i dijelovima Dalmacije, nastalim za vrijeme osmanske vlasti.