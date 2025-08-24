Susjedi zabrinuti zbog dolaska Kate Middleton i princa Williama u kvart

Princ William i Kate Middleton spremaju se za novu životnu etapu – selidbu u Forest Lodge , u srcu Windsor Great Parka. Ovaj korak za nasljednički par znači puno više od promjene adrese: nakon gubitka kraljice Elizabete II. i teških dijagnoza raka koje su pogodile kralja Charlesa i samu Kate, useljenje u novi dom simbolizira svjež početak i povratak normalnom životu .

Ipak, susjedi vide i potencijalne probleme vezane uz preseljenje kraljevske obitelji.

Cranbourne, najbliže naselje njihovom novom domu Forest Lodgeu, udaljeno je tek pet minuta vožnje pa će susjedi zasigurno primijetiti dolazak novih stanovnika.

Dakako, neki već izražavaju zabrinutost zbog mogućeg turističkog interesa i neželjenih posjetitelja, no ističu kako William i Kate zaslužuju miran obiteljski život i privatnost: 'Sretna sam zbog njih. Pozdravljam ih, ali se nadam da će im javnost dopustiti da tamo žive mirno kao obitelj... Stoga bi bilo strašno kada bi ljudi stalno dolazili i govorili: 'Oh, dakle, tu žive'', izjavila je buduća susjeda para za Mirror.

Unatoč tome, opća atmosfera oko preseljenja djeluje pozitivno i susretljivo, što nagovještava toplu dobrodošlicu.