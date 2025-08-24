U VENECIJI

Poznato više detalja o tragičnoj smrti na setu serije 'Emily u Parizu'

24.08.2025 u 08:28

Produkcija pete sezone serije 'Emily u Parizu' doživjela je prekid nakon iznenadne smrti pomoćnika redatelja u Veneciji

Snimanje pete sezone hit Netflixove serije 'Emily u Parizu' privremeno je obustavljeno nakon tragičnog događaja u Veneciji. Naime, nekoliko dana prije predviđenog završetka produkcije preminuo je 47-godišnji pomoćnik redatelja Diego Borella, a talijanski mediji prenijeli su kako je do tragedije došlo tijekom snimanja jedne od završnih scena u legendarnom hotelu Danieli.

Vijest je šokirala cijelu ekipu serije, a produkcija je odlučila privremeno obustaviti rad.

Prema La Repubblici, Netflixova serija snimala se u hotelu Danieli u Veneciji u Italiji kada se 47-godišnjak srušio pred ekipom nakon što je navodno doživio srčani udar. Isto tako, Independent prenosi izjavu venecijanske zdravstvene službe koja tvrdi: 'Naša kola hitne pomoći stigla su u 18:42. Liječnici su pokušali reanimiraciju, ali na kraju su se svi napori pokazali uzaludnima. Oko 19:30 proglašen je mrtvim.'

Prema pisanju Independenta, snimanje završne epizode pete sezone bilo je privremeno obustavljeno nakon tragičnog događaja, no produkcija je nastavljena u subotu. Cijeli proces trebao je biti dovršen u ponedjeljak, a prema dostupnim informacijama, upravo je preminuli Diego Borella trebao tada upravljati snimanjem posljednje scene serije.

