Ghislaine Maxwell otkrila koji član kraljevske obitelji je potajno povezan s Epsteinom

' Postoji nekoliko opcija kako opstati u tom svijetu moćnih muškaraca. Ili si ti ta koja spava s njima ili im nalaziš djevojke za to. Treća opcija jedino je da ih uvedeš na neke od zabava na koje nije tako lako dospjeti ', objasnio je neimenovani izvor nakon uhićenja Ghislaine Maxwell te otkrio da se ambiciozna Britanka nerijetko družila s brojnim poznatim imenima iz svijeta showbusinessa, uključujući i članove predsjedničkih obitelji te kraljevskih obitelji .

Javnosti je najpoznatija kao bivša partnerica i dugogodišnja suradnica Jeffreyja Epsteina, čovjeka optuženog za seksualne zločine, ali i poznatog kao bliskog poznanika princa Andrewa .

Naime, upravo je princ Andrew zbog prijateljstva s Epsteinom izgubio privilegije kraljevske obitelji, ali i poštovanje svoje majke, pokojne kraljice Elizabete II.

Međutim, ono što je sada otkrila Maxwell otkriva da nije samo osramoćeni Andrew 'crna ovca' obitelji!

Kako piše Daily Mail, Ghislaine Maxwell tvrdi da princa Andrewa s Jeffreyjem Epsteinom nije upoznala ona, već njegova bivša supruga Sarah Ferguson, koja je Epsteina navodno upoznala preko Lynn Forester De Rothschild!

Maxwell u transkriptima razgovora princa brani naglašavajući da je nevin te da su optužbe, uključujući i one Virginije Giuffre, izmišljene s ciljem napada na kraljevsku obitelj.