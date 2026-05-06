Surf FM — Duboko poniranje u umjetnost selekcije

Charlie Bones, Habibi Funk, Phillie P i Spacewalker usidrit će prvu večer Surf Festivala uz selekciju svjetske glazbe na Jadranu

U eri algoritamskih playlista, čin "selekcije" postao je radikalan pothvat. Zato stiže Surf FM, kurirana zvučna odiseja koja izbjegava predvidljivo u korist dubokoumnog. Preuzimajući prvi dan festivala, u četvrtak 26. lipnja, Surf FM nije samo prazno obećanje — to je živući odnos između DJ-a, arhiva i plesnog podija. Večer je osmišljena kao putovanje kroz kolekcije četiriju jedinstvenih selektora koji glazbu ne tretiraju kao robu, već kao živo biće koje se neprestano razvija. Od toplih zvukova arapskog disca s audio kazeta do duhovnih visina pucketavih jazz ploča i sirovog pulsa londonskog undergrounda, Surf FM obećava duboko poniranje koje nadilazi uobičajena festivalska očekivanja. "To je prilika da čujete inovativan katalog u jedinstvenom okruženju na Jadranu," kaže Žarko Komar, programski direktor Surf Festivala.

Otvaranje: Phillie P Putovanje započinje trosatnim masterclassom Phillie P-a. Kao arhitekt Ice City Recordsa, Phillie P zauzima prostor u kojem se arhivsko istraživanje susreće sa suvremenom relevantnošću. Njegovi setovi dokaz su ideje da nostalgija nije pogled unatrag, već alat za sadašnjost. Očekujte osvježavajući, izravan pristup koji zaobilazi ego i dopušta glazbi da govori vlastitim nepatvorenim glasom.

Ritualist: Charlie Bones Nakon duboko postavljenih temelja jutarnjom emisijom, Surf FM pozdravlja Charlieja Bonesa. Figura koja je od kultnog favorita NTS Radija postala globalno poznato ime tijekom pandemije, Bones posjeduje nadrealni instinkt za glazbu. Njegovi setovi su razigrani, elastični prostori u kojima se sudaraju disco, jazz, folk i house. To je prepoznatljiv stil, brušen tijekom desetljeća ranojutarnjih emitiranja, koji daje prednost ljudskoj povezanosti i čistoj spontanosti groovea.

Kulturni povjesničar: Habibi Funk Kako noć odmiče, fokus se prebacuje na revolucionarne zvukove arapskog svijeta. Habibi Funk oživljava katalog svoje utjecajne izdavačke kuće, bez napora ispreplićući libanonski folk, sudanski jazz i egipatski psihodelični disco. Ovo nije samo DJ set, to je portal u žanr definiran njegovim vlastitim pedantnim kuriranjem, spoj karipske zouk energije i hip-hop senzibiliteta koji je stekao sljedbenike diljem svijeta.