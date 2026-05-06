Surf FM — Duboko poniranje u umjetnost selekcije

Charlie Bones, Habibi Funk, Phillie P i Spacewalker usidrit će prvu večer Surf Festivala uz selekciju svjetske glazbe na Jadranu
U eri algoritamskih playlista, čin "selekcije" postao je radikalan pothvat. Zato stiže Surf FM, kurirana zvučna odiseja koja izbjegava predvidljivo u korist dubokoumnog. Preuzimajući prvi dan festivala, u četvrtak 26. lipnja, Surf FM nije samo prazno obećanje — to je živući odnos između DJ-a, arhiva i plesnog podija.
Večer je osmišljena kao putovanje kroz kolekcije četiriju jedinstvenih selektora koji glazbu ne tretiraju kao robu, već kao živo biće koje se neprestano razvija. Od toplih zvukova arapskog disca s audio kazeta do duhovnih visina pucketavih jazz ploča i sirovog pulsa londonskog undergrounda, Surf FM obećava duboko poniranje koje nadilazi uobičajena festivalska očekivanja. "To je prilika da čujete inovativan katalog u jedinstvenom okruženju na Jadranu," kaže Žarko Komar, programski direktor Surf Festivala.
Otvaranje: Phillie P
Putovanje započinje trosatnim masterclassom Phillie P-a. Kao arhitekt Ice City Recordsa, Phillie P zauzima prostor u kojem se arhivsko istraživanje susreće sa suvremenom relevantnošću. Njegovi setovi dokaz su ideje da nostalgija nije pogled unatrag, već alat za sadašnjost. Očekujte osvježavajući, izravan pristup koji zaobilazi ego i dopušta glazbi da govori vlastitim nepatvorenim glasom.
Ritualist: Charlie Bones
Nakon duboko postavljenih temelja jutarnjom emisijom, Surf FM pozdravlja Charlieja Bonesa. Figura koja je od kultnog favorita NTS Radija postala globalno poznato ime tijekom pandemije, Bones posjeduje nadrealni instinkt za glazbu. Njegovi setovi su razigrani, elastični prostori u kojima se sudaraju disco, jazz, folk i house. To je prepoznatljiv stil, brušen tijekom desetljeća ranojutarnjih emitiranja, koji daje prednost ljudskoj povezanosti i čistoj spontanosti groovea.
Kulturni povjesničar: Habibi Funk
Kako noć odmiče, fokus se prebacuje na revolucionarne zvukove arapskog svijeta. Habibi Funk oživljava katalog svoje utjecajne izdavačke kuće, bez napora ispreplićući libanonski folk, sudanski jazz i egipatski psihodelični disco. Ovo nije samo DJ set, to je portal u žanr definiran njegovim vlastitim pedantnim kuriranjem, spoj karipske zouk energije i hip-hop senzibiliteta koji je stekao sljedbenike diljem svijeta.
Finalist: Spacewalker
Ceremoniju zatvara Spacewalker, veteran kolektiva "Music Is My Sanctuary" i um iza Outer Spaceways Records. Crpeći iz goleme kolekcije ukorijenjene u bogatoj povijesti crnačke glazbe, Spacewalker pruža konačni smiraj večeri: visoko-stilizirani spoj soula, disca i elektroničke glazbe koji djeluje istovremeno kozmički i prizemljeno.
Prvo izdanje Surf festivala
Na južnoj obali otoka Krka, u specifičnom ambijentu mjesta Punat, od 25. do 28. lipnja 2026. održat će se prvo izdanje Surf Festivala – novog glazbenog okupljanja koje odbacuje generički koncept masovnih festivala u korist intimnijeg, audiofilskog iskustva
Cjeloviti glazbeni program prvog izdanja Surf Festivala uključuje oko 60 izvođača:
Ada Luvv, Adriatic Social Club, Allysha Joy (live), Amaliah*, Aphasit, Asimin Asanof*, Bianca Intensa*, Bradley Zero, Chaos In The CBD, Charlie Bones, Chantsss (live), Dina Jashari (live), DJ Python, dothemath, Domenique Dumont (live), Feloneezy, Fenna Fiction & Karim Semin, Flo Dill, Fujčinela Boys (live), GЯEG, Habibi Funk, Illes Balears, Jaša Bužinel, James Massiah, Jimmy Rouge*, Jupi Ter, Jymenik (live), Kikelomo, KOIKOI (live), KOKOSY (live), Legalize Lambada*, Leon Vynehall, livwutang, Little Lu, Mate Ponjević i Tigrovi (live), maša, Milan W. (live), Nevena Jeremić, ninafterdark, Olgica, OMOLOKO, OXAJO (live), Peki Pele (live), Phillie P, Praktikal, RAMZi (live), RH Space Orkestra (live), Rebequita*, Rougail Space Program*, Rozaly, Sahara Transport Services, Sacha Mambo, Sijenke (live), Sanctuary Spacewalker, SZCH, Tapan (live), Tarzsa, Tijana T, Vizelj (live), Vukašin Ðelić (live), Yuquita*, Zeobat.
Osim na kopnu Surf se širi i na samo Jadransko more s tri boat partyja. Za petak 26. lipnja planirani su RAPRAVE i Velvet. U subotu 27. lipnja na rasporedu su Manual, Trasman x Ultra Suave i Adriatic Social Club x Life Classics.
Radikalna pristupačnost i organizacijski integritet
Surf Festival ostaje dosljedan svojoj politici "radikalne pristupačnosti", odupirući se agresivnoj komercijalizaciji i jasno komunicirajući svoje temeljne vrijednosti.
"Wise owl" festivalske ulaznice dostupne su putem platforme CoreEvent po trenutnoj cijeni od 88 €. Paket koji uključuje ulaznicu i smještaj u kampu Pila dostupan je za 192 €, dok su ulaznice za pojedinačne Boat Partyje 35 €. Ove cijene vrijede do 12. svibnja 2026., nakon čega će iznosi porasti.
