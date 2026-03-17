MRAČAN KRAJ

Stigao je trailer za treći nastavak 'Dine': Robert Pattinson izgleda neprepoznatljivo

I. B.

17.03.2026 u 19:23

Robert Pattinson u filmu 'Dune: Part Three' Izvor: Profimedia / Autor: Warner Bros / Ferrari / Profimedia
Bionic
Reading

Objavljen je prvi trailer za epsku završnicu Villeneuvove trilogije 'Dina' u kojoj se Timothée Chalamet vraća kao Paul Atreides, ovoga puta mračniji i opasniji nego ikad

Treći dio adaptira Herbertov roman 'Dune Messiah' i nastavlja Paulov pad u apsolutnu vlast dok rat pustoši Arrakis i širi se dalje.

vezane vijesti

Redatelj Denis Villeneuve potvrdio je da se radnja odvija 17 godina nakon događaja iz posljednjeg filma 'Dune: Part Two', što znači drastičnu promjenu za gotovo sve likove.

Villeneuve je opisao treći dio kao jedan od svojih najosobnijih filmova - taman, lijep i, prema njegovim riječima, 'vrlo suvremeni'.

Poznata lica, nove uloge

Uz povratak Zendaye, Florence Pugh, Javiera Bardema, Rebecce Ferguson i Jasona Momoe, u franšizu ulaze Robert Pattinson kao Scytale, lik koji želi svrgnuti Paula, te Anya Taylor-Joy kao odrasla Alia Atreides.

Pattinson je otkrio da je bio veliki obožavatelj Villeneuvovih filmova i da je višekratno gledao oba dijela u kinu prije nego što je dobio poziv da se pridruži ekipi. 'Nisam znao na čijoj sam strani,' rekao je o svom liku Scytale, ističući da ga upravo ta dvojbena priroda čini zanimljivim.

Trailer koji obećava kraj vrijedan čekanja

Trailer otvara prizor u kojemu Chani pita Paula kako bi nazvali dijete, a potom slijedi niz scena koje prikazuju rat, moralne dileme i težinu vlasti. Chalamet se nada trećoj uzastopnoj nominaciji za Oscara za najboljeg glumca, dok je i ostatak ansambla u utrci za nagrade u tehničkim kategorijama.

'Dune: Part Three' stiže u kina 18. prosinca 2026., a za vikend otvaranje osigurao je IMAX dvorane, što je prednost pred izravnim konkurentom, filmom 'Avengers: Doomsday'.

Dune: Part Three | Official Teaser Trailer Izvor: Društvene mreže

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBITELJSKA PODRŠKA

Tiha gesta Kurta Russella na Oscarima nije prošla nezapaženo
U RADIJSKOM ETERU

Lelek obradile jedan od najvećih svjetskih pop hitova; poslušajte kako zvuči
NA PREMIJERI FILMA

Sličnost je nevjerojatna: Margot Robbie pozirala s trudnom kolegicom

najpopularnije

Još vijesti