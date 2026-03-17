Stigao je trailer za treći nastavak 'Dine': Robert Pattinson izgleda neprepoznatljivo

Objavljen je prvi trailer za epsku završnicu Villeneuvove trilogije 'Dina' u kojoj se Timothée Chalamet vraća kao Paul Atreides, ovoga puta mračniji i opasniji nego ikad

Treći dio adaptira Herbertov roman 'Dune Messiah' i nastavlja Paulov pad u apsolutnu vlast dok rat pustoši Arrakis i širi se dalje.

Redatelj Denis Villeneuve potvrdio je da se radnja odvija 17 godina nakon događaja iz posljednjeg filma 'Dune: Part Two', što znači drastičnu promjenu za gotovo sve likove. Villeneuve je opisao treći dio kao jedan od svojih najosobnijih filmova - taman, lijep i, prema njegovim riječima, 'vrlo suvremeni'.

Poznata lica, nove uloge Uz povratak Zendaye, Florence Pugh, Javiera Bardema, Rebecce Ferguson i Jasona Momoe, u franšizu ulaze Robert Pattinson kao Scytale, lik koji želi svrgnuti Paula, te Anya Taylor-Joy kao odrasla Alia Atreides. Pattinson je otkrio da je bio veliki obožavatelj Villeneuvovih filmova i da je višekratno gledao oba dijela u kinu prije nego što je dobio poziv da se pridruži ekipi. 'Nisam znao na čijoj sam strani,' rekao je o svom liku Scytale, ističući da ga upravo ta dvojbena priroda čini zanimljivim.

Trailer koji obećava kraj vrijedan čekanja Trailer otvara prizor u kojemu Chani pita Paula kako bi nazvali dijete, a potom slijedi niz scena koje prikazuju rat, moralne dileme i težinu vlasti. Chalamet se nada trećoj uzastopnoj nominaciji za Oscara za najboljeg glumca, dok je i ostatak ansambla u utrci za nagrade u tehničkim kategorijama. 'Dune: Part Three' stiže u kina 18. prosinca 2026., a za vikend otvaranje osigurao je IMAX dvorane, što je prednost pred izravnim konkurentom, filmom 'Avengers: Doomsday'.