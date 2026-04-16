Tko je novi James Bond? Amazon MGM napokon se oglasio o odabiru glumca

James Bond će se vratiti... pa, u nekom trenutku. To je otprilike sažetak najočekivanije filmske vijesti s ovogodišnjeg CinemaCona u Las Vegasu, gdje je Amazon MGM Studios ponudio prve, iako prilično šture, informacije o sljedećem filmu o tajnom agentu 007.

Studio, koji je preuzimanjem MGM-a dobio kreativnu kontrolu nad jednom od najpoznatijih svjetskih franšiza, već je ranije povukao potez koji je oduševio kritiku i publiku: za redatelja novog filma odabran je Kanađanin Denis Villeneuve. S obzirom na njegov golemi uspjeh sa znanstveno-fantastičnim epom 'Dina', ova je odluka naširoko hvaljena, baš kao i odluka da se za pisanje scenarija angažira Steven Knight, tvorac popularne serije 'Peaky Blinders'.

'San života za sve nas'

Sada su se Villeneuve i producenti Amy Pascal i David Heyman (nakon što su dugogodišnji čuvari franšize Barbara Broccoli i Michael G. Wilson odstupili) našli pred svojom najvećom preprekom, pronalaskom pravog glumca koji će uskočiti u Bondov kultni smoking.

Tijekom prezentacije nadolazećih filmskih naslova pred vlasnicima kina na CinemaConu, Courtenay Valenti, šefica filmskog odjela u Amazon MGM Studios, očekivano je izbjegla konkretna imena, ali je otkrila kakav pristup studio ima prema ovom povijesnom castingu.

'Znam da se svi pitate kada ćemo objaviti tko glumi Jamesa Bonda', rekla je Valenti pred okupljenom publikom. 'Nemojte se previše uzbuditi. Molim vas, znajte da uzimamo vrijeme kako bismo ovo odradili s pažnjom i dubokim poštovanjem. Za sve nas je ostvarenje životnog sna donijeti publici ovo sljedeće poglavlje, i to je odgovornost koju ne shvaćamo olako.'