Tko je novi James Bond? Amazon MGM napokon se oglasio o odabiru glumca

Nakon što je studio preuzeo kreativnu kontrolu nad kultnom špijunskom franšizom i angažirao redatelja 'Dine' Denisa Villeneuvea, svi se pitaju samo jedno: tko će naslijediti Daniela Craiga. Šefica filmskog odjela Amazona sada je konačno dala prvi službeni komentar na tu temu
James Bond će se vratiti... pa, u nekom trenutku. To je otprilike sažetak najočekivanije filmske vijesti s ovogodišnjeg CinemaCona u Las Vegasu, gdje je Amazon MGM Studios ponudio prve, iako prilično šture, informacije o sljedećem filmu o tajnom agentu 007.
Studio, koji je preuzimanjem MGM-a dobio kreativnu kontrolu nad jednom od najpoznatijih svjetskih franšiza, već je ranije povukao potez koji je oduševio kritiku i publiku: za redatelja novog filma odabran je Kanađanin Denis Villeneuve. S obzirom na njegov golemi uspjeh sa znanstveno-fantastičnim epom 'Dina', ova je odluka naširoko hvaljena, baš kao i odluka da se za pisanje scenarija angažira Steven Knight, tvorac popularne serije 'Peaky Blinders'.
'San života za sve nas'
Sada su se Villeneuve i producenti Amy Pascal i David Heyman (nakon što su dugogodišnji čuvari franšize Barbara Broccoli i Michael G. Wilson odstupili) našli pred svojom najvećom preprekom, pronalaskom pravog glumca koji će uskočiti u Bondov kultni smoking.
Tijekom prezentacije nadolazećih filmskih naslova pred vlasnicima kina na CinemaConu, Courtenay Valenti, šefica filmskog odjela u Amazon MGM Studios, očekivano je izbjegla konkretna imena, ali je otkrila kakav pristup studio ima prema ovom povijesnom castingu.
'Znam da se svi pitate kada ćemo objaviti tko glumi Jamesa Bonda', rekla je Valenti pred okupljenom publikom. 'Nemojte se previše uzbuditi. Molim vas, znajte da uzimamo vrijeme kako bismo ovo odradili s pažnjom i dubokim poštovanjem. Za sve nas je ostvarenje životnog sna donijeti publici ovo sljedeće poglavlje, i to je odgovornost koju ne shvaćamo olako.'
Kako bi smirila nestrpljivu javnost, Valenti je obećala spektakl jednom kada film, u čiji je razvoj uloženo jako puno vremena i novca, konačno stigne u kina.
'Ono što vam mogu reći jest sljedeće: kada spojite jednu od najomiljenijih franšiza u povijesti sa svjetskom filmskom ekipom, uključujući briljantnog redatelja Denisa Villeneuvea, izvanredne producente Amy Pascal i Davida Heymana, izvršnu producenticu Tanyu Lapointe i scenarista Stevena Knighta, postavljate pozornicu za nešto što je uistinu dostojno Bondovog naslijeđa. Taj film dolazi, i kada dođe pravo vrijeme, imat ćemo puno više toga za podijeliti', dodala je.
Šuškanja ne prestaju
Šuškanja o tome tko će dobiti dozvolu za ubojstvo ne prestaju mjesecima. Među favoritima kladionica i holivudskih insajdera stalno se vrte imena poput Aarona Taylora-Johnsona, Jacoba Elordija, Calluma Turnera pa sve do Louisa Partridgea, no šefovi iz Amazona zasad mudro šute, tražeći navodno Britanca koji je još uvijek relativno nepoznat široj javnosti.
Tko god dobije ulogu, imat će golem zadatak. Njegov prethodnik, Daniel Craig, općenito se smatra jednim od najvećih Bondova u povijesti franšize, rame uz rame sa Seanom Conneryjem. Njegov niz od pet filmova, koji je uključivao remek-djela poput 'Casino Royalea' i 'Skyfalla', predstavljao je kritički i komercijalni vrhunac serijala. Craig je Bondov pištolj Walther PPK trajno objesio o klin 2021. godine u filmu 'Za smrt nema vremena', oprostivši se od lika na neočekivan i konačan način.
Amazon ima ogroman motiv da 'Bond 26' učini obaveznim kino iskustvom. Kontrola nad ovom akcijskom serijom bila je jedan od glavnih razloga zašto je tvrtka 2022. godine iskrcala više od 8 milijardi dolara za kupnju MGM-a. U spektru Bondovih avantura, to znači da će Villeneuve i njegova ekipa morati isporučiti film koji je remek-djelo kalibra 'Goldfingera'.