Zaboravite na iskusne špijune: 23-godišnjak bi mogao postati najmlađi James Bond u povijesti

Sve su glasnija nagađanja da produkcijska kuća Amazon MGM Studios sprema potpuni zaokret za 26. film o Jamesu Bondu te da traži znatno mlađeg glumca za ulogu najpoznatijeg tajnog agenta. Prema najnovijim glasinama, ozbiljan kandidat za ulogu je 23-godišnji britanski glumac Louis Partridge

Nakon što je Amazon preuzeo kreativnu kontrolu nad franšizom od tvrtke Eon, najavljeno je da scenarij za novi film piše Steven Knight, a režirat će ga Denis Villeneuve. Iako se mjesecima nagađalo o glumcima poput Aarona Taylor-Johnsona i Jacoba Elordija, sve više insajdera iz filmske industrije tvrdi da se dobna granica za novog agenta 007 drastično spušta.

Ima li 23-godišnjak šanse za kultnu ulogu? Louis Partridge, najpoznatiji po ulogama u serijalu 'Enola Holmes', nadolazećoj Netflixovoj seriji 'Pride & Prejudice' te kao bivši dečko pjevačice Olivije Rodrigo, još je prošle godine javno bacio udicu Stevenu Knightu na premijeri serije 'House of Guinness'. 'Možda bih mogao stajati za šankom, ispijati martini i ne govoriti ništa', izjavio je tada mladi Britanac pokušavajući impresionirati scenarista. Iako su, očekivano, iz Amazona i Partridgeova tima odbili komentirati ova šuškanja, glasine se savršeno uklapaju u ranije izvještaje portala Deadline koji su najavili 'svježije lice' u ulozi Bonda. Ako su nagađanja točna, Partridge bi sa svoje 23 godine bio uvjerljivo najmlađi James Bond u povijesti. Usporedbe radi, Sean Connery imao je 32 godine kada je preuzeo ulogu, Daniel Craig 38, Pierce Brosnan 42, dok je Roger Moore imao čak 45 godina.

Dugoročni plan produkcije Ideja o izrazito mladom Bondu potpuno mijenja dosadašnji pristup franšizi. 'Pisanje filma koji nosi 23-godišnjak potpuno je drugačije od onog za 36-godišnjaka – to su jednostavno dva različita svijeta', izjavio je jedan od producenata za portal Variety. Ipak, odabir glumca u ranim dvadesetima produkciji bi osigurao dugovječnost. Ako bi Partridge snimio pet do šest filmova u sljedećih 15 godina, i dalje bi imao manje od 40 godina kada preda svoj prepoznatljivi pištolj Walther PPK. Osim toga, s obzirom na to da još nije glumačka zvijezda A-liste, njegov bi honorar bio znatno manji u usporedbi sa starijim i poznatijim kandidatima poput Jacoba Elordija (28) ili trenutnog favorita kladionica Calluma Turnera (36).