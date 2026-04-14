POTPUNI ZAOKRET

Zaboravite na iskusne špijune: 23-godišnjak bi mogao postati najmlađi James Bond u povijesti

G.R.

14.04.2026 u 05:30

Louis Partridge
Louis Partridge Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia
Sve su glasnija nagađanja da produkcijska kuća Amazon MGM Studios sprema potpuni zaokret za 26. film o Jamesu Bondu te da traži znatno mlađeg glumca za ulogu najpoznatijeg tajnog agenta. Prema najnovijim glasinama, ozbiljan kandidat za ulogu je 23-godišnji britanski glumac Louis Partridge

Nakon što je Amazon preuzeo kreativnu kontrolu nad franšizom od tvrtke Eon, najavljeno je da scenarij za novi film piše Steven Knight, a režirat će ga Denis Villeneuve. Iako se mjesecima nagađalo o glumcima poput Aarona Taylor-Johnsona i Jacoba Elordija, sve više insajdera iz filmske industrije tvrdi da se dobna granica za novog agenta 007 drastično spušta.

Ima li 23-godišnjak šanse za kultnu ulogu?

Louis Partridge, najpoznatiji po ulogama u serijalu 'Enola Holmes', nadolazećoj Netflixovoj seriji 'Pride & Prejudice' te kao bivši dečko pjevačice Olivije Rodrigo, još je prošle godine javno bacio udicu Stevenu Knightu na premijeri serije 'House of Guinness'. 'Možda bih mogao stajati za šankom, ispijati martini i ne govoriti ništa', izjavio je tada mladi Britanac pokušavajući impresionirati scenarista.

Iako su, očekivano, iz Amazona i Partridgeova tima odbili komentirati ova šuškanja, glasine se savršeno uklapaju u ranije izvještaje portala Deadline koji su najavili 'svježije lice' u ulozi Bonda. Ako su nagađanja točna, Partridge bi sa svoje 23 godine bio uvjerljivo najmlađi James Bond u povijesti. Usporedbe radi, Sean Connery imao je 32 godine kada je preuzeo ulogu, Daniel Craig 38, Pierce Brosnan 42, dok je Roger Moore imao čak 45 godina.

Louis Partridge
Louis Partridge Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Dugoročni plan produkcije

Ideja o izrazito mladom Bondu potpuno mijenja dosadašnji pristup franšizi. 'Pisanje filma koji nosi 23-godišnjak potpuno je drugačije od onog za 36-godišnjaka – to su jednostavno dva različita svijeta', izjavio je jedan od producenata za portal Variety.

Ipak, odabir glumca u ranim dvadesetima produkciji bi osigurao dugovječnost. Ako bi Partridge snimio pet do šest filmova u sljedećih 15 godina, i dalje bi imao manje od 40 godina kada preda svoj prepoznatljivi pištolj Walther PPK. Osim toga, s obzirom na to da još nije glumačka zvijezda A-liste, njegov bi honorar bio znatno manji u usporedbi sa starijim i poznatijim kandidatima poput Jacoba Elordija (28) ili trenutnog favorita kladionica Calluma Turnera (36).

Jacob Elordi s majkom Melissom
Jacob Elordi s majkom Melissom Izvor: Profimedia / Autor: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Igra spekulacija ne prestaje

Ako produkcija doista traži Britanca u ranim dvadesetima, izbor poznatih imena vrlo je sužen. Uz Partridgea, u obzir bi mogli doći Kit Conner (22) i Joe Locke (23) iz serije 'Heartstopper', kao i 21-godišnji Noah Jupe koji trenutačno niže uspjehe s filmom 'Hamnet'. Naravno, uvijek postoji i opcija angažiranja potpuno nepoznatog glumca.

Sve ove informacije za sada ostaju u sferi spekulacija. Potraga za nasljednikom Daniela Craiga oduvijek je bila plodno tlo za razne glasine, pa se tako nedavno u kuloarima ponovno počelo spominjati i ime 40-godišnjeg Jamesa Nortona, što samo dokazuje koliko malo zapravo znamo o konačnoj odluci Amazona.

