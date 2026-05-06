Povratak grupe Pussycat Dolls uzdrman: Otkazani gotovo svi koncerti u SAD-u

Pussycat Dolls otkazale su gotovo cijeli američki dio povratničke turneje nakon razočaravajuće prodaje ulaznica. Održat će se tek jedan nastup u Los Angelesu

Popularna grupa iz 2000-ih, koju čine Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt, ranije ove godine najavila je povratak novim singlom i svjetskom turnejom. No planovi za Sjevernu Ameriku značajno su reducirani nakon slabog interesa publike.

Grupa je poručila kako su, nakon 'iskrene procjene' situacije, donijele 'tešku i bolnu odluku' o otkazivanju gotovo svih koncerata u SAD-u i Kanadi. Od planirana 33 nastupa tijekom ljeta, održat će se samo jedan – na WeHo Prideu u Los Angelesu 6. lipnja. 'U pitanju je mjesto koje ima posebno značenje za nas i naše fanove', poručile su, naglasivši dugogodišnju podršku LGBTQ+ zajednice.

Europa ostaje ključna baza fanova Za razliku od američkog tržišta, europski dio turneje bilježi znatno bolju prodaju, a pojedini koncerti već su rasprodani. Turneja u Europi počinje u rujnu u Kopenhagenu, a uključuje i niz koncerata u Velikoj Britaniji i Irskoj. Grupa ističe kako želi europskoj publici prirediti 'nezaboravno slavlje glazbe i uspomena', kako za dugogodišnje obožavatelje, tako i za novu publiku.

Visoke cijene i velike dvorane presudile Prema dostupnim informacijama, slab interes u SAD-u povezuje se s visokim cijenama ulaznica i odabirom velikih arena umjesto intimnijih prostora. Fanovi su već ranije primijetili velik broj neprodanih mjesta. Slične poteze posljednjih mjeseci povukli su i drugi izvođači poput Post Malonea i Meghan Trainor, koji su također otkazivali ili odgađali turneje u SAD-u.