'Ništa im neće ovi dan pokvarit': TBF raspametio publiku, pogledajte atmosferu

U sklopu ovogodišnje proslave blagdana svetog Dujma, na splitskoj Pjaci održao se koncert popularne grupe TBF. Slobodan ulaz dodatno je privukao mnogobrojne posjetitelje iz grada i okolice, ali i turiste koji su se zatekli u srcu Dalmacije.

Velika fešta

TBF, poznat po spoju hip-hopa, funka i dalmatinskog izričaja, već godinama zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni. Njihovi nastupi redovito privlače veliku publiku, što se potvrdilo i večeras u sklopu Sudamja.

Pjaca, smještena u samom srcu stare gradske jezgre, još je jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih pozornica za javna događanja. Poseban ambijent, ispunjen glazbom, plesom i dobrom energijom, obilježio je večer u kojoj su posjetitelji uglas pjevali najveće hitove splitskog benda.