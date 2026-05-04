VESELO JE U SPLITU

'Ništa im neće ovi dan pokvarit': TBF raspametio publiku, pogledajte atmosferu

M.D.

04.05.2026 u 22:26

Koncert grupe TBF
Koncert grupe TBF Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric
Cijeli Split slio se na Pjacu gdje je TBF priredio koncert u sklopu proslave blagdana svetog Dujma, a odlična atmosfera zavlada je krcatim trgom

U sklopu ovogodišnje proslave blagdana svetog Dujma, na splitskoj Pjaci održao se koncert popularne grupe TBF. Slobodan ulaz dodatno je privukao mnogobrojne posjetitelje iz grada i okolice, ali i turiste koji su se zatekli u srcu Dalmacije.

Velika fešta

TBF, poznat po spoju hip-hopa, funka i dalmatinskog izričaja, već godinama zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni. Njihovi nastupi redovito privlače veliku publiku, što se potvrdilo i večeras u sklopu Sudamja.

Pjaca, smještena u samom srcu stare gradske jezgre, još je jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih pozornica za javna događanja. Poseban ambijent, ispunjen glazbom, plesom i dobrom energijom, obilježio je večer u kojoj su posjetitelji uglas pjevali najveće hitove splitskog benda.

Koncert grupe TBF Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric

