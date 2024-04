'Nazivati svoje daljnje glazbeno djelovanje imenom Daleka obala je jako upitan moralni čin'

Slavna splitska grupa Daleka obala dolaskom pjevača i saksofonista Jakše Kriletića Jordesa dobila je novi polet, no u prosincu 2023. on i bas gitarist Boris Hrepić Hrepa odradili su posljednji nastup s ostatkom benda. Dva vrsna glazbenika krenula su dalje, skupa stvarajući i nastupajući diljem Hrvatske što je publika objeručke dočekala.

Hrepa: To je nama bila velika čast i mada smo znali u startu da je Tominu izvedbu njegove Marčeline nemoguće nadmašiti dali smo sve od sebe i izveli je na svoj način, od srca. Nagradu je uručivao Saša Antić koji nam se pridružio na harmonici. Zato smo tu kultnu pjesmu i izabrali za prvi singl, preko naše verzije mlađe generacije će doći i do Tome, evo moja djeca već jesu.

Jakša: Fer je i pošteno prema fanovima Daleke obale koji vole i priznaju bend samo u svojoj cjelini, a i prema Marijanu Banu, da se to ime dalje ne urušava nepotpunim kombinacijama. Njih trojica originalnih članova i ja kao vokal s tom pravom bojom glasa je sasvim dobro prenosila tu glazbenu priču, dalje rabiti to ime kao ime benda je kao poslije vrhunskog vina nuditi mlaku bevandu.

Vi Hrepa ste s Banom osnovali Daleku obalu i jedini ste član koji je svirao od nastanka benda 1985.pa do ovog zadnjeg raspada 2023., a Jakša je s Banovim blagoslovom preuzeo vokalni stijeg pjevanja njegovih pjesama. Kako to da nakog raspada Daleke obale niste vas dvojica nastavili pod imenom Daleka obala?

Hrepa: Sve te pjesme su nastale na akustičnoj gitari, i akustika je njihov osnovni i prirodni oblik. Pa i prvi put kad mi je Ban iznio svojih tridesetak pjesama to smo prošli s akustičnim gitarama i usnom harmonikom. Srž tih pjesama su tekstovi, jednostavnost i direktnost a to nas dvojica s akustičnim zvukom imamo, a i energije nam ne fali. I još je tu i saksofon pride.

Kakve su reakcije publike?

Jakša: Fenomenalno, publika je dio našeg benda, pjeva s nama sve od prve pjesme pa do zadnje, a sviramo ih preko 30. Na naš prvi koncert u Šibeniku iz Splita je došao predstavnik Torcide, koji je bio dugo i njihov predsjednik, i više je nego strasni i predani Daleke obale, i s njim nema blefiranja. Sjećam se kad sam tek došao u bend je bio spreman me i fizički napasti jer sam se usudio zamijeniti Bana, no ne samo da me nije napao nego me je i prihvatio i sad smo dobri prijatelji. Sjeo je u auto i došao u Šibenik jer je htio biti svjedok našeg prvog nastupa, i moram reći da mu se svidilo, čak mu je i bolje od tog kako je Daleka obala zvučala s menom, kaže da ovako akustično pjesme bolje izlaze i da ih i bolje pjevam. Hrepa svira akustičnu gitaru i usnu harmoniku te nogom drži ritam s stomp blues udaraljkom a ja pjevam i sviram sakoksofon. Mada smo samo dvojica kažu da pari kao da cijeli bend svira, i imamo tu interakciju s publikom koju smo i u Dalekoj obali nas dvojica istureno imali.

Koji su daljni vam planovi?

Hrepa: Imamo već lipi broj svirki, a i gotovo svakodnevno u Jakšinom studiju 'Rupa' pripremamo i snimamo nove pjesme.

Jakša: Ovisnici smo o sviranju i stvaranju.