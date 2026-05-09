Velika akcija čišćenja podmorja u Ičićima, sudjeluje više od 80 ronilaca

Riječ je o 38. ekološkoj akciji "Think Green" , koja već 16 godina okuplja ronioce i volontere s ciljem zaštite mora i podizanja svijesti o očuvanju okoliša, s posebnim naglaskom na uklanjanje otpada iz mora i osvješćivanje javnosti o važnosti očuvanja morskog ekosustava.

U Ičićima ronioci čiste podmorje na već određenim lokacijama i u suradnji s nadležnim službama, a sav prikupljeni otpad bit će propisno zbrinut, najavili su organizatori iz Ronilačkog kluba „Roniti se mora.“

Logističku podršku osiguravaju partneri C.I.O.S. grupa i Metis, čime se osigurava pravilno i odgovorno postupanje s prikupljenim otpadom, a projekt sufinancira Janaf.

Ronilački klub "Roniti se mora", osnovan je 2011. u Zagrebu, a za ekološki i humanitarni rad su 2023. dobili nagradu Ponos Hrvatske. Posvećeni su ekologiji, podvodnoj fotografiji, ronilačkim izletima, a uz "Think Green", razvijaju još tri projekta - "Underwater Photo Marathon", "Aqua", i "Plavo ronilačko srce."

Predsjednik kluba Damir Zurub kaže da se akcija čišćenja podmorja "Think Green" održava svake godine na raznim lokacijama, a do sada su održane u Kraljevici, Opatiji, Rabu, Visu, Šibeniku, na Pelješcu, Lastovu i brojnim drugim lokacijama.

Tijekom 16 godina uklonili su više od 130 tona otpada, koji je propisno zbrinut zahvaljujući suradnji s partnerima.

Nakon Ičića, sljedećeg vikenda akcija čišćenja podmorja bit će ponovno održana u Kraljevici. Ondje su, lani u svibnju, ronioci iz 17 hrvatskih i slovenskih ronilačkih klubova iz mora izvadili tri tone otpada, od automobilskih i kamionskih guma, staklenih boca i plastike, do metalnih konstrukcija i razne bijele tehnike.