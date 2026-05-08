ali ne mogu sve sama

Urbana stabla važnija su za hlađenje gradova nego što se dosad mislilo

M.Či.

08.05.2026 u 08:00

Drveće u gradu
Drveće u gradu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Klima se oko nas mijenja i to nam iz godine u godinu pokazuju podaci o prosječnim temperaturama

Prema podacima DHMZ-a, 2025. je u Hrvatskoj, u većem dijelu zemlje, ocijenjena kao vrlo topla, a prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, globalno gledano svrstava se među tri najtoplije godine. U dijelovima Hrvatske ljetne se temperature penju i preko 40 stupnjeva Celzija, a najgora je situacija u gradovima jer oni obično budu topliji između jedan i tri stupnja Celzija u odnosu na manje urbana područja.

Razlog je u načinu gradnje. Asfalt, beton i cigla apsorbiraju toplinu sunca i polako je zrače, što u ekstremnim situacijama znači da u gradu može biti i do sedam stupnjeva Celzija toplije nego izvan njega. Taj se efekt naziva gradskim toplinskim otokom.

vezane vijesti

U sezonama visokih temperatura to može biti jako opasno. Pa kako si onda pomoći? Jedno od rješenja koje se godinama nameće je sadnja više zelenila u gradovima, posebice drveća. Ali posljednja istraživanja pokazuju da to nije dovoljno.

Prirodni klima-uređaji

Znanstvenici su, u novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, analizirali podatke iz gotovo 9000 gradova diljem svijeta i otkrili da drveće uvelike smanjuje količinu topline koju zadržava efekt toplinskog otoka u gradovima.

Razlog je jednostavan: drveće djeluje poput prirodnih klima-uređaja. Hladi tlo, sprječava zagrijavanje asfalta i zgrada, ali i hladi zrak ispuštanjem vodene pare iz lišća. Sve to utječe na snižavanje okolne temperature, što se osjeti tijekom vrućih ljetnih dana.

Kad su znanstvenici te podatke ubacili u model i napravili scenarij prema kojem su uklonili sve drveće iz gradova, dobili su iznenađujuće rezultate.

Naime drveće širom svijeta smanjuje efekt toplinskog otoka u urbanim sredinama za gotovo 50 posto, a to znači da može smanjiti temperaturu za otprilike 0,5-1,5 stupnjeva Celzija. Već to malo smanjenje može značiti veliku razliku tijekom ekstremnih vrućina, pogotovo u suhim gradovima poput Phoenixa u SAD-u. U umjerenijim područjima ukupno hlađenje je značajno, ali općenito manje i ujednačenije diljem grada.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Drveće ne može sve samo

Problem je u tome što drveće u gradu nije ravnomjerno raspoređeno. Često je koncentrirano u parkovima ili bogatijim četvrtima, a gradovi u hladnijim i vlažnijim klimama obično ih imaju više. To znači da ljudi kojima je najpotrebnije 'lisnato' hlađenje često imaju najmanje šanse za to.

Znanstvenici su otkrili i da sadnja dodatnog drveća nije rješenje te procjenjuju da je njihov učinak ograničen s obzirom na klimatske promjene. Trenutačno bi urbano drveće u svijetu nadoknadilo samo 10 posto dodatne topline koja se očekuje do sredine stoljeća prema scenarijima umjerenih klimatskih promjena, a ambicioznom sadnjom to bi se moglo povećati na 20 posto. Što je s ostatkom?

U tekstu objavljenom na The Conversationu znanstvenici Manuel Esperón-Rodriguez, istraživač urbane transformacije sa Sveučilišta Western Sydney, Rob McDonald, znanstveni istraživač s Gradskog sveučilišta u New Yorku, i Tirthankar Chakraborty, geoznanstvenik iz Nacionalnog laboratorija Pacifičkog sjeverozapada, ujedno autori studije, dali su nekoliko konkretnih prijedloga.

Prije svega, drveće se mora promatrati kao dio šire strategije, a ne kao cjelovito rješenje.

'Pametan urbani dizajn može smanjiti toplinu korištenjem reflektirajućih materijala, povećanjem zelenih površina i poboljšanjem protoka zraka između zgrada. Zeleni krovovi i zasjenjene ulice također mogu napraviti razliku', ističu znanstvenici te dodaju: 'Sadnja novih stabala trebala bi biti usmjerena na toplija naselja s manje postojećih krošnji drveća jer će ona donijeti najveće koristi.'

Dodaju i da ove mjere ne zamjenjuju potrebu za izravnim rješavanje klimatskih promjena i smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

'Izazov za stanovnike gradova i vlasti je mudro korištenje drveća. Sadite ga tamo gdje je najpotrebnije i kombinirajte ga s drugim metodama smanjenja topline. Drveće je izvanredno. Ali ne može sve', poručili su znanstvenici.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti