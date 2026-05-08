Urbana stabla važnija su za hlađenje gradova nego što se dosad mislilo

Klima se oko nas mijenja i to nam iz godine u godinu pokazuju podaci o prosječnim temperaturama

Prema podacima DHMZ-a, 2025. je u Hrvatskoj, u većem dijelu zemlje, ocijenjena kao vrlo topla, a prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, globalno gledano svrstava se među tri najtoplije godine. U dijelovima Hrvatske ljetne se temperature penju i preko 40 stupnjeva Celzija, a najgora je situacija u gradovima jer oni obično budu topliji između jedan i tri stupnja Celzija u odnosu na manje urbana područja. Razlog je u načinu gradnje. Asfalt, beton i cigla apsorbiraju toplinu sunca i polako je zrače, što u ekstremnim situacijama znači da u gradu može biti i do sedam stupnjeva Celzija toplije nego izvan njega. Taj se efekt naziva gradskim toplinskim otokom.

U sezonama visokih temperatura to može biti jako opasno. Pa kako si onda pomoći? Jedno od rješenja koje se godinama nameće je sadnja više zelenila u gradovima, posebice drveća. Ali posljednja istraživanja pokazuju da to nije dovoljno. Prirodni klima-uređaji Znanstvenici su, u novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, analizirali podatke iz gotovo 9000 gradova diljem svijeta i otkrili da drveće uvelike smanjuje količinu topline koju zadržava efekt toplinskog otoka u gradovima. Razlog je jednostavan: drveće djeluje poput prirodnih klima-uređaja. Hladi tlo, sprječava zagrijavanje asfalta i zgrada, ali i hladi zrak ispuštanjem vodene pare iz lišća. Sve to utječe na snižavanje okolne temperature, što se osjeti tijekom vrućih ljetnih dana. Kad su znanstvenici te podatke ubacili u model i napravili scenarij prema kojem su uklonili sve drveće iz gradova, dobili su iznenađujuće rezultate. Naime drveće širom svijeta smanjuje efekt toplinskog otoka u urbanim sredinama za gotovo 50 posto, a to znači da može smanjiti temperaturu za otprilike 0,5-1,5 stupnjeva Celzija. Već to malo smanjenje može značiti veliku razliku tijekom ekstremnih vrućina, pogotovo u suhim gradovima poput Phoenixa u SAD-u. U umjerenijim područjima ukupno hlađenje je značajno, ali općenito manje i ujednačenije diljem grada.