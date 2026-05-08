Odrastali smo uz njegove serije: Najpoznatiji svjetski prirodoslovac slavi 100. rođendan

On i dalje predstavlja avangardu u nastojanju da se zaštiti okoliš, a posljednjih je godina producirao i neka od svojih najutjecajnijih djela.

Nakon više od 70 godina, koliko snima filmove, Attenboroughov prepoznatljivi glas sinonim je za priču o prirodi.

Ljudi iz cijelog svijeta ovome poznatom britanskom voditelju programa o životu divljih životinja šalju izraze priznanja, simpatija i naklonosti nakon više desetljeća pionirskoga i inovatorskog rada.

U Britaniji se Attenboroughov veliki okrugli rođendan obilježava tjednom posebnih emisija na BBC-ju, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, brojnim događajima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća.

"Zapravo sam mislio da ću svoj stoti rođendan proslaviti tiho, ali čini se da su mnogi od vas imali drukčije zamisli", poručio je u audio poruci koju je objavio BBC.

"Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama koje mi stižu od djece iz vrtića preko korisnika domova za starije, nebrojenih pojedinaca i obitelji svih dobnih skupina."

Zahvalio je svima koji su mu poslali poruke te je svima koji će obilježiti ovaj dan poželio "vrlo sretan dan".