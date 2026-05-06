Ogroman megatsunami pomeo je sve pred sobom: Znanstvenici upozoravaju da će ih biti sve više

Prošlog ljeta divovski val prošao je kroz udaljeni fjord na jugoistoku Aljaske, ostavljajući za sobom pustoš. Znanstvenici tek sad otkrivaju što ga je uzrokovalo
Golemi val, kojeg su znanstvenici okarakterizirali kao 'masivni megatsunami' prošao je fjordom Tracy Arm u blizini ledenjaka South Sawyer na Aljasci u kolovozu 2025. godine. Iako je u tom trenutku prošao gotovo nezabilježeno, posljedice su bile itekako vidljive.
Nevjerojatnih 64 milijuna kubičnih metara stijene obrušilo se u vodu fjorda dugog 50 kilometara, širokog oko 1,3 kilometra i dubokog do 380 metara te stvorilo drugi najviši ikad zabilježen val visok gotovo 500 metara. Sreća je da se sve to dogodilo u rano jutro, kad u blizini nije bilo turističkih kruzera koji inače onuda plove.
Kako su za BBC pojasnili znanstvenici, ovi megatsunamiji nastaju kad klizište uzrokovano potresom ili rastresitim kamenjem udari u vodu. U ovom slučaju, izmjerena je najviša visina od 482 metra. Za usporedbu, najviši ikad zabilježen tsunami iznosio je 524 metra i dogodio se u zaljevu Lityua na Aljasci 1958. godine.
Aljaska je posebno osjetljiva na megatsunamije zbog strmih planina, uskih fjordova i čestih potresa. A novo istraživanje, objavljeno u časopisu Science, sugerira kako topljenje ledenjaka uzrokovano klimatskim promjenama takva urušavanja čini još gorima.
Tijekom istraživanja znanstvenici su kombinirali satelitske i seizmičke podatke sa snimkama s terena kako bi rekonstruirali tijek događaja i pratili visinu vala. Otkrili su kako je ledenjak pridržavao komad stijene. No, kad se led povukao, omogućio je kamenom materijalu da se iznenada uruši u fjord.
Klimatske promjene i topljenje ledenjaka povećavaju šanse da se ovakvi megatsunamiji ponove.
To predstavlja poseban rizik za turističke kruzere koji odlaze upravo u područja s netaknutom prirodom i ledenjacima, kako bi uživali u spektakularnim prizorima. No, nakon ovog megatsunamija, neke su tvrtke za krstarenja već najavile kako će prestati slati brodove u fjord Tracy Arm zbog sigurnosnih razloga.
Znanstvenici također pozivaju na šire praćenje opasnosti u dijelovima Aljaske koji bi mogli biti u većem riziku od nastanka megatsunamija.