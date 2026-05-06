Ogroman megatsunami pomeo je sve pred sobom: Znanstvenici upozoravaju da će ih biti sve više

Golemi val, kojeg su znanstvenici okarakterizirali kao 'masivni megatsunami' prošao je fjordom Tracy Arm u blizini ledenjaka South Sawyer na Aljasci u kolovozu 2025. godine. Iako je u tom trenutku prošao gotovo nezabilježeno, posljedice su bile itekako vidljive.

Nevjerojatnih 64 milijuna kubičnih metara stijene obrušilo se u vodu fjorda dugog 50 kilometara, širokog oko 1,3 kilometra i dubokog do 380 metara te stvorilo drugi najviši ikad zabilježen val visok gotovo 500 metara. Sreća je da se sve to dogodilo u rano jutro, kad u blizini nije bilo turističkih kruzera koji inače onuda plove.

Kako su za BBC pojasnili znanstvenici, ovi megatsunamiji nastaju kad klizište uzrokovano potresom ili rastresitim kamenjem udari u vodu. U ovom slučaju, izmjerena je najviša visina od 482 metra. Za usporedbu, najviši ikad zabilježen tsunami iznosio je 524 metra i dogodio se u zaljevu Lityua na Aljasci 1958. godine.