Viđat ćemo je posvuda: Omiljena torba slavnih dobila je minijaturnu verziju

Nakon što je prostranom torbom Icare oduševio poznate dame i modne entuzijastice diljem svijeta, Saint Laurent ove sezone isto se sprema učiniti s njezinom minijaturnom verzijom
Iako su glasine o romansi Zoë Kravitz i Harryja Stylesa izazvale mnogo pažnje, posljednjih dana fokus je na stilu slavne glumice, a sve zahvaljujući promo turneji filma 'Caught Stealing'.
Kravitz uspijeva oduševiti i s najjednostavnijim odjevnim komadima. U srpnju je prošetala u jednostavnoj majici s logom i sportskim kratkim hlačama, a tu se našao i najuzbudljiviji modni dodatak sezone - minijaturna torbica Icarino s potpisom Saint Laurenta.
Povratak legendarne torbice u novom izdanju
Ako vam torbica Icarino izgleda poznato, razlog je što je njezina 'starija sestra', model Icare, osvojila svjetla reflektora još 2022. godine. Sa svojom raskošnom dijamantnom šivanom strukturom, opuštenim oblikom i velikim monogram okovima, Icare je odmah postao omiljeni izbor slavnih dama poput Angeline Jolie, a zbog svog prostranog unutrašnjeg prostora, postala je čestim prizorom u zračnim lukama širom svijeta.
Model Icarino, dostupan u pet boja, upravo je stigao u prodaju, ali zahvaljujući 'Kravitz efektu' već ga nose zvijezde s A-liste poput Belle Hadid i Hailey Bieber.
Bieber je samo ovog tjedna pokazala kako se nosi odjeća za grad u rujnu — crni top, hlače na zvono, japanke i crni Icarino, isti model kakvog je odabrala Zoë. S druge strane, Hadid je sjajno predstavila verziju od trendovske brušene kože, usklađenu s kompletnim bijelim traperom.
Savršena torbica za svaki trenutak
Iako Icarino možda nema isti kapacitet kao model Icare, ova torbica je savršena, taktilna alternativa klasičnoj baguette torbici. Idealna je kao dnevni dodatak i za večernje prigode. Čini se da ćemo torbicu Icarino viđati posvuda u nadolazećim mjesecima.