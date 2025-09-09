Viđat ćemo je posvuda: Omiljena torba slavnih dobila je minijaturnu verziju

Iako su glasine o romansi Zoë Kravitz i Harryja Stylesa izazvale mnogo pažnje, posljednjih dana fokus je na stilu slavne glumice, a sve zahvaljujući promo turneji filma 'Caught Stealing'.

Kravitz uspijeva oduševiti i s najjednostavnijim odjevnim komadima. U srpnju je prošetala u jednostavnoj majici s logom i sportskim kratkim hlačama, a tu se našao i najuzbudljiviji modni dodatak sezone - minijaturna torbica Icarino s potpisom Saint Laurenta.