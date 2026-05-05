NIJE IGRALA NA SIGURNO

Neobičan look umjesto haljine: Kim Kardashian osvanula u kontroverznom oklopu

L.M.B

05.05.2026 u 15:28

Kim Kardashian Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Kim Kardashian na Met Gali rijetko bira sigurna modna rješenja, a ove godine pojavila se u skulpturalnom izdanju koje je odmah otvorilo novu raspravu zbog svoje provokativne inspiracije

Kim Kardashian, reality zvijezda i osnivačica brenda Skims stigla je na crveni tepih u New Yorku u kreaciji s potpisom Allena Jonesa i Whitakera Malema, savršeno uklopljenoj u ovogodišnju temu 'Costume Art', posvećenu odnosu mode, tijela i umjetnosti.

Look koji ima provokativnu pozadinu

Kardashian je nosila metalik narančasti bodi koji je pratio liniju tijela, uz kožnu suknju otvorenu sprijeda. Izdanje je bilo naglašeno skulpturalno, gotovo poput oklopa, a upravo taj element nosi najzanimljiviji dio priče.

Look je inspiriran plakatom Allena Jonesa za film 'Maîtresse' iz 1975. godine, eksplicitnu francusku dramu o dominatrixu odjevenom u kožu, koja je u vrijeme premijere izazvala brojne kontroverze. Britanski pop-art umjetnik kasnije se toj estetici vraćao i kroz niz radova u sličnoj vatrenoj paleti boja.

Dio bodija referira se i na njegov raniji rad 'Body Armour' iz 1978., osmišljen za film koji nikada nije realiziran. Taj je komad kasnije postao poznat i u modnom kontekstu, a Kate Moss fotografirana je u njemu 2013. godine.

Skulpturalna moda u prvom planu

Kim je stajling pustila da govori sam za sebe. Platinastu kosu nosila je raspuštenu u valovima, a izdanje je upotpunila neutralnim štiklama. Look je predstavila i na Instagramu prije nego što je stigla na tepih, objavivši fotografije kreacije i označivši dizajnerski dvojac.

Zanimljivo je da su i njezine sestre Kendall i Kylie Jenner ove godine odabrale sličan smjer, pojavivši se u izdanjima koja naglašavaju skulpturalan odnos odjeće i tijela.

Još jedno poglavlje u njezinoj Met Gala povijesti

Kim Kardashian već godinama koristi Met Galu kao prostor za modne izjave koje se pamte, ali i komentiraju. Prvi put pojavila se 2013. kao pratnja tadašnjem suprugu Kanyeu Westu, trudna s kćeri North, u cvjetnoj Givenchy haljini koja je na društvenim mrežama odmah postala viralna.

Od tada je nosila niz izdanja o kojima se raspravljalo danima: od potpuno maskiranog Balenciaga looka 2021. do originalne haljine Marilyn Monroe iz 2022., za koju je tada otkrila da je u kratkom roku znatno smršavjela kako bi je mogla odjenuti.

Prošle godine pojavila se u kožnom Chrome Hearts izdanju s korzetom, za koje je rekla da je bilo inspirirano Lennyjem Kravitzom. Ove godine nastavila je u istom tonu: s lookom koji nije samo modni izbor, nego referenca na umjetnost, film, tijelo i kontroverzu.

SPEKTAKL U NEW YORKU

