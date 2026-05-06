Ovo su komadi koje svaki frajer mora imati u ormaru

Muški stil često se pogrešno doživljava kao nešto komplicirano ili rezervirano za one koji prate modu. U stvarnosti, stvar je puno jednostavnija: dobar stil ne počinje trendovima, nego kvalitetnom bazom

Nekoliko pažljivo odabranih komada može pokriti većinu životnih situacija, od posla do večernjeg izlaska, bez potrebe za stalnim kupovanjem. Bijela i svijetloplava košulja temelj su svakog muškog ormara. Riječ je o komadima koji funkcioniraju u gotovo svim prilikama.

Ključ je u kroju: košulja treba pratiti liniju tijela bez zatezanja ili viška materijala. Bijela djeluje formalnije i čišće, dok je svijetloplava nešto opuštenija, ali jednako elegantna. U kombinaciji s trapericama ili ispod sakoa, ove košulje postaju univerzalno rješenje. Tamne traperice ravnog kroja jedan su od najsvestranijih komada koje muškarac može imati. Za razliku od svijetlih ili poderanih modela, tamni denim djeluje urednije i zrelije. Mogu se nositi u ležernim kombinacijama, ali i u nešto formalnijim prilikama uz košulju i sako. Važno je da dobro pristaju, ni preuske ni preširoke.

Sako ili blazer komad je koji u trenutku podiže cijeli outfit. Ne mora biti dio kompletnog odijela da bi bio efektan. Dovoljno je da je dobro krojen i u neutralnoj boji poput tamnoplave, sive ili crne. Sako daje strukturu i dojam promišljenosti, čak i kada se kombinira s jednostavnim komadima poput majice i traperica. Kvalitetna jakna ili kaput igra ključnu ulogu jer je često prvi dojam koji ostavljate. U hladnijim mjesecima dobar kaput može u potpunosti definirati stil, dok u prijelaznim razdobljima kvalitetna jakna preuzima tu funkciju. Materijal, kroj i stanje odjeće ovdje su presudni jer iznošen ili loše krojen komad teško može izgledati dobro, bez obzira na ostatak kombinacije.