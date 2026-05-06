Svaki dodatak je suvišan: Ovaj Zarin top nosi se od vjenčanja do ureda

Zarina nova kolekcija donosi niz komada koji izgledaju profinjeno i lako se uklapaju u različite prigode, no jedan bijeli top posebno se ističe kao elegantan adut za sezonu svečanosti, ali i svakodnevne kombinacije

Nova Zarina kolekcija stigla je u znaku komada koji se mogu nositi na više načina, od dnevnih izdanja do elegantnijih prigoda. Među njima se posebno ističe bijeli pleteni top s okruglim ovratnikom, koji zahvaljujući decentnim ukrasnim kuglicama djeluje dovoljno svečano da mu gotovo ne treba nikakav dodatak.

Riječ je o modelu kratkih rukava, s kopčanjem straga, prorezom i skrivenim gumbom, a posebnu dinamiku daje mu asimetričan donji rub. Upravo taj detalj čini ga zanimljivijim od klasičnih bijelih topova i daje mu dozu modernog minimalizma. Top kojem ne trebaju dodaci Najveća prednost ovog modela je u tome što izgleda dotjerano bez puno truda. Ukrasne kuglice preuzimaju ulogu nakita pa je dovoljna tek jednostavna torbica i dobre cipele.

Zara: Top s ogrlicom Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo





Bijela boja dodatno ga čini zahvalnim za kombiniranje. Lako se nosi uz crne, bež, sive, pastelne ili metalik tonove, a zbog pletene teksture ne djeluje strogo, nego mekše i ženstvenije. Cijena mu je 27.95 eura, što ga svrstava među pristupačnije komade koji mogu pokriti više različitih prilika. Od vjenčanja do večernjeg izlaska Za vjenčanje ili svečaniju prigodu ovaj top najbolje izgleda uz satensku midi suknju, široke elegantne hlače ili suknju A-kroja. U kombinaciji s cipelama na petu i malom torbicom dobiva profinjen karakter, a pritom ne izgleda pretjerano. Posebno dobro može funkcionirati u ljetnim svečanostima, kada haljina nije jedina opcija. Uz lepršavu maksi suknju ili hlače visokog struka, bijeli top postaje elegantna zamjena za klasičnu bluzu.

Kako ga nositi u uredu Iako ima svečaniji dojam, ovaj se top lako može uklopiti i u poslovne kombinacije. Uz ravne hlače, mokasinke ili slingback cipele djeluje uredno, ali ne previše formalno. Ako ga spojite s blejzerom, ukrasne kuglice ostat će dovoljno vidljive da cijelom outfitu daju poseban detalj. Za opušteniji radni dan može se nositi i uz traperice ravnog kroja i balerinke, osobito ako želite kombinaciju koja je jednostavna, ali ipak izgleda promišljeno.