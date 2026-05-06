Madonnin brod na glavi prije 20 godina isfurala je Severina: 'Malo se šalim, ali...'

I. B.

06.05.2026 u 18:50

Severina, Madonna
Severina, Madonna Izvor: Profimedia/EPA / Autor: Neva Zganec/PIXSELL, SARAH YENESEL/EPA
Severina je na društvenim mrežama usporedila vlastito scensko izdanje iz predstave ‘Karolina Riječka’ s ovogodišnjim izdanjem Madonne na Met Gali. U fokusu je neobičan šešir u obliku broda. Komad koji je, kako ističe, nastao još 2003. godine

U objavi na Instagram Storyju splitska pjevačica je podijelila kolaž fotografija i podsjetila na kostimografiju predstave u kojoj je glumila, naglasivši kako je ideja za upečatljiv šešir realizirana u riječkom HNK-u prije više od dva desetljeća. Uz dozu humora, iskoristila je priliku i za zahvalu timu koji stoji iza tog rješenja.

'Malo se šalim, ali…'

‘Malo se šalim, ali želim ovom prilikom čestitati vrsnim modelarkama i krojačicama iz HNK Rijeka, kao i našem kostimografu Leu Kulašu, koji je 2003. kreirao kostime i tražio da naprave ovaj šešir za predstavu ‘Karolina Riječka’, u kojoj sam glumila’, napisala je Severina.

Severina Izvor: Društvene mreže / Autor: instagram screenshot/@severina

Upravo taj detalj, šešir oblikovan poput broda, povezuje njezin scenski look s recentnim modnim izdanjem kraljice popa na Met Gali. Iako naglašava da je riječ o šali, usporedba je brzo privukla pozornost pratitelja.

Madonna na Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Kostimi iz ‘Karoline Riječke’ i danas se izdvajaju po teatralnosti i preciznoj izradi, a Severinina objava dodatno je podsjetila na važnost domaće kazališne produkcije. Posebno je istaknula ulogu kostimografa Lea Kulaša te riječkih krojačica i modelarki koje su realizirale zahtjevne ideje.

