Ovaj vitamin je ključan: Održava nas zdravima, ali i usporava starenje

Vitamin D mogao bi biti ključan ne samo za snažne kosti, već i za duži, zdraviji život. Prema novim istraživanjima, ovaj esencijalni nutrijent ne pomaže samo tijelu da apsorbira kalcij, već i usporava procese starenja, štiti imunološki sustav i smanjuje rizik od kroničnih bolesti koje dolaze s godinama

Vitamin D, poznat kao 'vitamin sunca', ne služi samo održavanju jakih kostiju nego bi mogao imati i zaštitnu ulogu u usporavanju starenja stanica, pokazuju najnovija znanstvena saznanja. Novo istraživanje ukazuje da dnevni unos od 2.000 internacionalnih jedinica (IU) može pomoći u očuvanju telomera, zaštitnih struktura na krajevima kromosoma koje sprječavaju oštećenja DNK pri dijeljenju stanica.

Telomeri se s vremenom prirodno skraćuju, a kada postanu prekratki, stanice prestaju dijeliti i na kraju odumiru. Kratki telomeri povezani su s nizom bolesti koje povezujemo sa starenjem, uključujući karcinom, kardiovaskularne bolesti i osteoartritis. Proces skraćivanja dodatno ubrzavaju pušenje, kronični stres i depresija, a negativan učinak imaju i upalni procesi u organizmu.

Blagotvorni učinci vitamina D Dobro je poznato da vitamin D omogućuje učinkovitu apsorpciju kalcija i doprinosi zdravlju kostiju, osobito kod djece, adolescenata te osoba tamnije puti ili s ograničenim izlaganjem suncu. Osim toga, vitamin D podupire rad imunološkog sustava: pregled dosadašnjih dokaza upućuje na to da dodaci vitamina D smanjuju učestalost respiratornih infekcija, ponajprije kod osoba s manjkom tog vitamina. Rani radovi dodatno sugeriraju možebitnu ulogu u prevenciji nekih autoimunih bolesti, poput reumatoidnog artritisa, lupusa i multiple skleroze, no za čvršće zaključke potrebna su dodatna klinička ispitivanja. Budući da upala potiče oštećenje telomera, protuupalno djelovanje vitamina D može biti jedan od razloga njegova zaštitnog učinka.

Rezultati istraživanja U istraživanju provedenom na Sveučilištu Augusta u SAD-u obuhvaćeno je 1.031 ispitanik prosječne dobi 65 godina, koje su znanstvenici pratili tijekom pet godina. Na početku, potom nakon dvije i četiri godine, mjerena je duljina telomera. Polovica sudionika uzimala je 2.000 IU vitamina D dnevno, a druga polovica placebo. Rezultati su pokazali da je u skupini koja je uzimala vitamin D duljina telomera bila očuvana za oko 140 baznih parova u odnosu na placebo. Za usporedbu, ranija su istraživanja procijenila da se telomeri prirodno skrate za približno 460 baznih parova tijekom desetljeća, što upućuje na to da bi zaštitni učinak vitamina D mogao biti klinički relevantan. Ovo, ipak, nije prvi nalaz koji ide u prilog takvoj hipotezi. Ranije studije zabilježile su slične koristi, a i prehrambeni obrasci bogati protuupalnim nutrijentima, poput mediteranske prehrane, povezani su s duljim telomerima. Važno je, međutim, napomenuti da ekstremno dugi telomeri možda nose vlastite rizike, pa se čini da postoji “zlatna sredina” koju znanost tek treba točno definirati.