Tanka kosa itekako može dobro izgledati, a ove frizure su odličan izbor

Tanka kosa često zahtijeva malo više njege i pažnje, no uz ključne savjete koji, prema mišljenju profesionalaca, doista djeluju itekako je moguće postići da izgleda gušće, punije i njegovanije

Bob i pixie već se godinama smatraju nepogrešnim izborom za one koji žele vidljivu promjenu, no svaki dobar frizer složit će se u jednom: idealan oblik šišanja je onaj koji se u potpunosti prilagođava teksturi i gustoći kose.

Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni frizure, sada je pravi trenutak. Poznata stilistica i kreativna direktorica salona John Frieda, Zoë Irwin otkriva sve što treba znati prije nego što se odlučimo na šišanje tanke kose.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Zašto je kratka frizura odličan izbor za tanku kosu Prema Irwin, jedna od najvećih prednosti kratke kose kod tanke vlasi jest to što redovito šišanje omogućuje da se iskoristi svaki pramen, bez postupnog stanjenja vrhova. 'To je najbolji način da kosa uvijek izgleda zdravo i njegovano', objašnjava. Tanka kosa, osobito kada je nema puno, često pati od nedostatka volumena. 'Frizure poput pixieja ili bob frizure u stilu devedesetih, kakvu je nosila Christy Turlington, naglašavaju svaki pramen i daju frizuri promišljenu, elegantnu strukturu', ističe Irwin. Još jedna prednost kratkih frizura jest njihova izražajnost – izgledaju sređeno i bez puno stiliziranja, što znači manje vremena pred ogledalom, a više samopouzdanja tijekom dana.

Inspiracija za frizuru za tanku kosu Boyfriend bob. Ujednačen i elegantan, ovaj bob naglašava tanke pramenove i stvara iluziju veće gustoće i volumena. Valoviti bob. Ako je kosa tanka, ali je ima puno, mekani valovi dodaju teksturu i pokret te frizuru čine živahnijom. Ultra kratki bob. Kratka duljina i blago razbarušeni vrhovi daju dozu dramatičnosti i osiguravaju da ovaj look ne prolazi nezapaženo. Pixie frizura. Pravilno oblikovan pixie jedan je od najboljih saveznika tanke kose – naglašava crte lica i maksimalno koristi svaki pramen.

Kako postići najbolji rezultat Kao i kod svake veće promjene, ključan je temeljit razgovor s frizerom prije šišanja. Važno je uzeti u obzir stil života i realno vrijeme koje se može posvetiti održavanju frizure. Jedan od najvažnijih savjeta jest zadržati ujednačenu duljinu i izbjegavati previše slojeva jer oni mogu dodatno 'razrijediti' tanku kosu. 'Čak i kod pixie frizura ne bih pretjerivala sa slojevima niti koristila škare za stanjivanje', naglašava Irwin.