Ovaj pregled srca mogao bi promijeniti način na koji se otkriva opasna bolest

Rutinski CT pregled srca uz pomoć umjetne inteligencije mogao bi liječnicima omogućiti da prepoznaju zatajenje srca i do pet godina prije pojave simptoma.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Oxfordu razvili su alat koji analizira CT snimke srca i traži suptilne promjene u masnom tkivu koje okružuje srce, a mogu upućivati na ranu upalu i oštećenje srčanog mišića. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the American College of Cardiology, upravo ti znakovi mogu upozoriti na povećan rizik od zatajenja srca mnogo prije nego što se bolest klinički razvije.

Što su znanstvenici otkrili

Sustav je razvijen na temelju anonimnih podataka desetaka tisuća pacijenata u Engleskoj koji su između 2007. i 2022. godine obavili kardiološki CT pregled. Oxfordov centar NIHR navodi da je riječ o više od 72.000 pacijenata, a British Heart Foundation u svojem sažetku spominje više od 59.000 ljudi, što upućuje na različite skupove podataka korištene u pojedinim fazama razvoja i validacije alata.

Rezultati su pokazali da su pacijenti koje je alat označio kao visokorizične imali oko 20 puta veću vjerojatnost razvoja zatajenja srca od onih s najnižim rizikom. U toj skupini rizik razvoja bolesti unutar pet godina iznosio je približno jedan prema četiri, a model je predviđao ishode s točnošću od 86 posto.

Zatajenje srca nastaje kada srce više ne može dovoljno učinkovito pumpati krv kroz tijelo. British Heart Foundation ističe da u Ujedinjenom Kraljevstvu s tim stanjem živi više od milijun ljudi, a rana dijagnoza smatra se ključnom jer omogućuje ranije liječenje i bolje upravljanje bolešću.