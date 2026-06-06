KREACIJA IZ SNOVA

Supruga Borna Sose ima najpoželjniju vjenčanicu: Remek-djelo od haljine slavi žensku siluetu

G.R.

06.06.2026 u 19:12

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic
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Ivona Šimunović udala se za Bornu Sosu u jednoj od trenutačno najpoželjnijih vjenčanica na svijetu. Riječ je o luksuznoj kreaciji australskog brenda Kyha koja slavi 'old money' estetiku i besprijekornu minimalističku eleganciju

Nakon što su u Dubrovniku izrekli sudbonosno 'da', pažnju javnosti odmah je privukao besprijekoran modni odabir samozatajne arhitektice. Ivona Šimunović je za svoj veliki dan odabrala model pod nazivom Winton, haljinu koja je posljednjih mjeseci preplavila Instagram i Pinterest te postala san brojnih budućih mladenki diljem svijeta, a čija cijena iznosi više od pet tisuća eura.

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Skulpturalni dizajn i 'old money' estetika

Vjenčanica Winton pravo je remek-djelo australske dizajnerice Kyhe Scott, koja je brend osnovala 2011. godine iz vlastite frustracije klasičnim vjenčanicama i tilom, želeći ponuditi modernu, glatku alternativu. Izrađena od sjajnog vojvotkinja satena u boji slonovače, Ivonina haljina savršeno slavi žensku siluetu bez suvišnih detalja.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
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Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Gornji dio haljine čini glatki, strukturirani korzet s decentnim vezanjem na leđima i spuštenim naramenicama koje otkrivaju ramena. S druge strane, asimetrična suknja ležerno se spušta s lijevog boka, dok joj visoki prorez na nozi daje dozu moderne privlačnosti, zadržavajući pritom sofisticirani, bezvremenski izgled.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Prilagođena verzija bez šlepa

Iako originalni model Winton australskog brenda dolazi s dugačkim šlepom, Ivona se odlučila za praktičniju verziju bez njega. Mladenke se često odlučuju na ovu prilagodbu (ili na opciju naknadnog skidanja šlepa) kako bi imale veću slobodu kretanja i nesmetano plesale tijekom večeri. Uz ovaj moćni kroj, mladenka je iskombinirala klasični dugački čipkasti veo do poda, dok su se na nogama isticale minimalističke satenske sandale s tankim remenčićima.

Vjenčanica brenda Kyha
Vjenčanica brenda Kyha Izvor: Promo fotografije / Autor: Kyha

Poseban pečat cjelokupnom izdanju dao je neobičan odabir cvijeća. Mladenka je u rukama nosila dugačak buket žutog plamenog ljiljana (Gloriosa superba). Zahvaljujući specifičnom padu i žarkoj boji, buket nas je izdaleka neodoljivo podsjetio na grane žuke (brnistre), autentične mediteranske biljke koja na proljeće zažuti brda oko Dubrovnika, čime je suptilno odana počast jugu i lokaciji vjenčanja.

Prema službenim stranicama brenda Kyha, cijena ove impresivne kreacije iznosi 5125 eura. Odabravši upravo ovaj kroj, novopečena gospođa Sosa potvrdila je istančan ukus te spojila estetiku starog Hollywooda s čistim, suvremenim luksuzom.

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