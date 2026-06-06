Supruga Borna Sose ima najpoželjniju vjenčanicu: Remek-djelo od haljine slavi žensku siluetu

Nakon što su u Dubrovniku izrekli sudbonosno 'da', pažnju javnosti odmah je privukao besprijekoran modni odabir samozatajne arhitektice. Ivona Šimunović je za svoj veliki dan odabrala model pod nazivom Winton, haljinu koja je posljednjih mjeseci preplavila Instagram i Pinterest te postala san brojnih budućih mladenki diljem svijeta, a čija cijena iznosi više od pet tisuća eura.

Vjenčanica Winton pravo je remek-djelo australske dizajnerice Kyhe Scott, koja je brend osnovala 2011. godine iz vlastite frustracije klasičnim vjenčanicama i tilom, želeći ponuditi modernu, glatku alternativu. Izrađena od sjajnog vojvotkinja satena u boji slonovače, Ivonina haljina savršeno slavi žensku siluetu bez suvišnih detalja.

Gornji dio haljine čini glatki, strukturirani korzet s decentnim vezanjem na leđima i spuštenim naramenicama koje otkrivaju ramena. S druge strane, asimetrična suknja ležerno se spušta s lijevog boka, dok joj visoki prorez na nozi daje dozu moderne privlačnosti, zadržavajući pritom sofisticirani, bezvremenski izgled.

Iako originalni model Winton australskog brenda dolazi s dugačkim šlepom, Ivona se odlučila za praktičniju verziju bez njega . Mladenke se često odlučuju na ovu prilagodbu (ili na opciju naknadnog skidanja šlepa) kako bi imale veću slobodu kretanja i nesmetano plesale tijekom večeri. Uz ovaj moćni kroj, mladenka je iskombinirala klasični dugački čipkasti veo do poda, dok su se na nogama isticale minimalističke satenske sandale s tankim remenčićima.

Poseban pečat cjelokupnom izdanju dao je neobičan odabir cvijeća. Mladenka je u rukama nosila dugačak buket žutog plamenog ljiljana (Gloriosa superba). Zahvaljujući specifičnom padu i žarkoj boji, buket nas je izdaleka neodoljivo podsjetio na grane žuke (brnistre), autentične mediteranske biljke koja na proljeće zažuti brda oko Dubrovnika, čime je suptilno odana počast jugu i lokaciji vjenčanja.

Prema službenim stranicama brenda Kyha, cijena ove impresivne kreacije iznosi 5125 eura. Odabravši upravo ovaj kroj, novopečena gospođa Sosa potvrdila je istančan ukus te spojila estetiku starog Hollywooda s čistim, suvremenim luksuzom.