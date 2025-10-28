LIJEPA LINDSEY

Tko bi prepoznao slavnu sportašicu: Privukla sve poglede u upečatljivom kaputu

E. K.

28.10.2025 u 18:14

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn Izvor: Profimedia / Autor: Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Bionic
Reading

Lindsey Vonn (41), jedna od najuspješnijih skijašica i danas se može pohvaliti top formom i posebnom ljepotom

Nema tko se nije okrenuo za lijepom Lindsay Vonn u upečatljivom modnom izdanju koje se pokazalo punim pogotkom.

vezane vijesti

Plavokosa Amerikanka privukla je pozornost fashionistica svojim modnim izborom u New Yorku gdje je gostovala u emisiji 'Today Show'. Legendarna skijašica nosila je zanimljivu kombinaciju u kojoj je privukla brojne poglede i to s jednim statement komadom u glavnoj ulozi.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Lindsey je ovoga puta dokazala kako njezin modni ukus nije ništa manje odvažan od njezinih nastupa na skijaškim stazama. Animal print, koji se vratio na modnu scenu unazad nekoliko sezona, jedan je od najtraženijih uzoraka i ove jeseni, a lijepoj bivšoj skijašici dobro pristaje.

Kaput animal printa nije nikako mogao proći nezapaženo, a mnogi su pohvalili njezin modni iskorak.

Baš kako to modne odlikašice dobro znaju, ostatak je looka bio jednostavan: košulja i traperice od tamnog denima.

Remen s velikom srebrnom kopčom i čizme na petu s vrhom u špic zaokružili su ovaj outfit lijepe olimpijke.

Kosu je nosila raspuštenu s blago uvijenim krajevima, dok je stajling zaokružila prirodnim make upom, sunčanim naočalama i chic crnom kožnom torbicom.

Lindsay, poznatа po svom besprijekornom stilu koji vješto balansira između sportske elegancije i visoke mode, i ovoga je puta potvrdila njezinu poziciju kao modne ikone u svijetu sporta.

Ovaj outfit potvrđuje kako bivša olimpijka zna kako osmisliti chic stajling, a upravo animal print dodaje potrebnu dozu glamura i samopouzdanja, karakteristike koje su oduvijek bile Lindseyin zaštitni znak.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAVRŠENA KOMBINACIJA

SAVRŠENA KOMBINACIJA

Spoj sakoa i hlača uvijek je 'in': Ovo su najljepši kompleti po pristupačnim cijenama
pravi klasik

pravi klasik

Ovo je najtraženiji komad jeseni: Nosi se uz sve, od traperica do haljina
HOBI ZA IMUĆNE

HOBI ZA IMUĆNE

Ski passevi skuplji no ikad: Dramatični rast cijena mogao bi isprazniti skijališta, ali i džepove

najpopularnije

Još vijesti