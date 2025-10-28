Tko bi prepoznao slavnu sportašicu: Privukla sve poglede u upečatljivom kaputu

Nema tko se nije okrenuo za lijepom Lindsay Vonn u upečatljivom modnom izdanju koje se pokazalo punim pogotkom.

Plavokosa Amerikanka privukla je pozornost fashionistica svojim modnim izborom u New Yorku gdje je gostovala u emisiji 'Today Show'. Legendarna skijašica nosila je zanimljivu kombinaciju u kojoj je privukla brojne poglede i to s jednim statement komadom u glavnoj ulozi.

Lindsey je ovoga puta dokazala kako njezin modni ukus nije ništa manje odvažan od njezinih nastupa na skijaškim stazama. Animal print, koji se vratio na modnu scenu unazad nekoliko sezona, jedan je od najtraženijih uzoraka i ove jeseni, a lijepoj bivšoj skijašici dobro pristaje.

Kaput animal printa nije nikako mogao proći nezapaženo, a mnogi su pohvalili njezin modni iskorak.

Baš kako to modne odlikašice dobro znaju, ostatak je looka bio jednostavan: košulja i traperice od tamnog denima.