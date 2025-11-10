Posebno laska figuri: Veliki trend iz 90-ih osvojio je i zvijezdu serije 'Wednesday'

Glumica Jenna Ortega još jednom je dokazala da zna kako prenijeti mračni duh Wednesday Addams na moderan i chic način
Ako ste ikada gledali 'Wednesday', Netflixovu hit seriju, znate da glavna junakinja iz obitelji Addams nije poznata po opuštenom stilu – ni u ponašanju ni u odijevanju. No, s najnovijim modnim izletom, Ortega je uspjela klasičnu 'Wednesday' uniformu pretvoriti u ležernu, ali i dalje mračno elegantnu verziju.
Glumica nominirana za Emmy prisustvovala je u nedjelju Netflixovu FYC događaju posvećenom njezinoj humoristično-dramatičnoj seriji. Njezin jesenski stajling spojio je poslovnu estetiku s udobnim sezonskim slojevima.
Pod stilističkim vodstvom Enriqua Melendeza, Ortega je na crveni tepih stigla u prugasti sivo-crni prsluk i široke hlače s visećim trakama iz aktualne kolekcije belgijske dizajnerice Ann Demeulemeester.
Takozvani pinstripe uzorak, kakav krasi Ortegin odabir, predstavlja klasični stil koji se odlikuje tankim, okomitim prugama na tamnoj tkanini. Ove elegantne pruge daju svakom komadu profinjeni izgled, ali i stvaraju vizualan dojam uže figure. Ove sezone posebno se ističe u formi elegantnih hlača, kao i predimenzioniranih sakoa.
Komplet po uzoru na školsku uniformu
Kombinacija kakvu je odabrala Ortega jasno je podsjećala na ikonografiju školskog odijela Wednesday Addams, a ovo nije prvi put da se odlučila za komade proslavljene belgijse dizajnerice kako bi promovirala seriju. Još u srpnju, uoči premijere druge sezone, našla se na naslovnici ljetnog izdanja Harper’s Bazaara, odjevena u prugasto sivo odijelo istog modnog kuće, uz crnu košulju s bogatim volanima.
Ovoga puta Melendez je klasične komade učinio opuštenijima – prsluk je složen preko toplog sivog dugog rukava, dok je cijeli izgled zaokružen upečatljivim srebrnim križem oko vrata.
Posljednjih godina Ortega neumorno istražuje načine kako reinterpretirati stil svoje omiljene junakinje na crvenom tepihu – i svaki put postiže sjajne rezultate. Čini se da inspiracije u 'Wednesday' svijetu još nimalo ne nedostaje, o čemu dovoljno svjedoči najnovije izdanje.