Posebno laska figuri: Veliki trend iz 90-ih osvojio je i zvijezdu serije 'Wednesday'

Glumica Jenna Ortega još jednom je dokazala da zna kako prenijeti mračni duh Wednesday Addams na moderan i chic način

Ako ste ikada gledali 'Wednesday', Netflixovu hit seriju, znate da glavna junakinja iz obitelji Addams nije poznata po opuštenom stilu – ni u ponašanju ni u odijevanju. No, s najnovijim modnim izletom, Ortega je uspjela klasičnu 'Wednesday' uniformu pretvoriti u ležernu, ali i dalje mračno elegantnu verziju.

Glumica nominirana za Emmy prisustvovala je u nedjelju Netflixovu FYC događaju posvećenom njezinoj humoristično-dramatičnoj seriji. Njezin jesenski stajling spojio je poslovnu estetiku s udobnim sezonskim slojevima. Pod stilističkim vodstvom Enriqua Melendeza, Ortega je na crveni tepih stigla u prugasti sivo-crni prsluk i široke hlače s visećim trakama iz aktualne kolekcije belgijske dizajnerice Ann Demeulemeester.

Takozvani pinstripe uzorak, kakav krasi Ortegin odabir, predstavlja klasični stil koji se odlikuje tankim, okomitim prugama na tamnoj tkanini. Ove elegantne pruge daju svakom komadu profinjeni izgled, ali i stvaraju vizualan dojam uže figure. Ove sezone posebno se ističe u formi elegantnih hlača, kao i predimenzioniranih sakoa. Komplet po uzoru na školsku uniformu Kombinacija kakvu je odabrala Ortega jasno je podsjećala na ikonografiju školskog odijela Wednesday Addams, a ovo nije prvi put da se odlučila za komade proslavljene belgijse dizajnerice kako bi promovirala seriju. Još u srpnju, uoči premijere druge sezone, našla se na naslovnici ljetnog izdanja Harper’s Bazaara, odjevena u prugasto sivo odijelo istog modnog kuće, uz crnu košulju s bogatim volanima.