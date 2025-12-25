Melania Trump božićnim stajlingom suptilno odala počast svojim slovenskim korijenima

Prilikom tradicionalnog božićnog javljanja djeci i američkim vojnicima, Melania Trump pojavila se u elegantnoj crnoj haljini s kukičanim detaljima, podsjetivši mnoge na ovim prostorima na estetiku domova iz 70-ih I 80-ih godina prošlog stoljeća

Melania Trump je za ovu prigodu odabrala kreaciju legendarne kuće Valentino iz ptošlogoidšnje kolekcije. Riječ je o svilenoj haljini klasičnog kroja u crnoj boji, čiji su rukavi obogaćeni upečatljivim bijelim kukičanim vezom. Upravo je taj detalj mnogima upao u oko, jer neodoljivo podsjeća na tradicionalne 'tabletiće' koji su desetljećima krasili televizore, stolove i komode u domovima širom Slovenije i ostatku bivše države.

Uz haljinu koja slavi spoj suvremenog luksuza i zanatske vještinu, prva dama je sparila svoje prepoznatljivo modno oružje – legendarne So Kate štikle dizajnera Christiana Louboutina. S vrtoglavom petom od 12 centimetara, ove crne salonke od brušene kože savršeno su nadopunile njezin strogi, ali ženstveni minimalizam.

Bijeli kukičani ukrasi na rukavima Valentinove haljine u trenu su prizvali sjećanja na obiteljsku estetiku koja nam je itekako poznata. Je li ovaj modni odabir bio tek praćenje svjetskih trendova održivosti ili tiha posveta estetici uz koju je odrasla, ostat će njezina tajna, no vizualna sličnost s predmetima iz kolektivne memorije bila je nemoguća za ignorirati.

