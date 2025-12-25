Prekopajte ormare! Vraća se 'ružna' zelena jakna, najbolji komad odjeće koji ste ikada imali

Maslinastozelena vojnička jakna, kultni komad bez kojeg je u 2010-ima bilo nemoguće zamisliti uličnu modu, ponovno je na samom vrhu modnih želja. No, iza njezina povratka na piste Prade i Victorije Beckham krije se fascinantna priča o modelu M-65, najpametnijem komadu odjeće u povijesti koji je od laboratorija američke vojske i antiratnih prosvjeda postao bezvremenski klasik visoke mode
Bez obzira na to jeste li je zvali 'vojnička jakna', komandosica ili nekim drugim terminom, ova je jakna bila apsolutna vladarica ulične mode. Radilo se o onoj prepoznatljivoj maslinastoj vojničkoj jakni kockastog oblika s prostranim džepovima na prsima i bokovima. Bila je namjerno prevelika, dosezala je do sredine bedara, a najbolje je izgledala u kombinaciji s crnim 'skinny' trapericama, majicom omiljenog benda i combat čizmama.
Gotovo 15 godina kasnije ta sveprisutna zelena jakna doživljava nevjerojatan povratak na modne piste. Luksuzne modne kuće poput Prade i Victorije Beckham, u svojim su kolekcijama za sezonu jesen-zima 2025. jasno poručili: vojnička jakna se vratila na modnu scenu.
Zanimljivo je da se današnji modeli gotovo nimalo ne razlikuju od onih koje smo kupovali prije petnaestak godina, a koji su i sami bili posveta modelima iz 90-ih, inspiriranim antiratnim prosvjednicima koji su ih nosili kao simbol bunta.
Sve nas to vodi do samih početaka: sredine prošlog stoljeća i američke vojske. Kada je izumljena 1940-ih godina, ova vojnička jakna smatrana je revolucionarnom. Bio je to prvi znanstveno testiran odjevni predmet koji je bio jednako funkcionalan koliko i vizualno dojmljiv. Njezina je priča započela u laboratorijima američke vojske s jednim ciljem: stvoriti najfunkcionalniju uniformu na svijetu.
Kako objašnjava Avery Trufelman u svom podcastu 'Articles of Interest', to nije bila tek jakna, već baza pametnog sustava odijevanja za sve vremenske uvjete.
Sve je krenulo od legendarne jakne M-65
Razvoj legendarne jakne M-65, koju je 1965. godine predstavila tvrtka Alpha Industries, bio je vrhunac evolucije započete još u Drugom svjetskom ratu. Prethodni modeli, poput vunenih kaputa iz Prvog svjetskog rata, bili su nepraktični i teški, poput 'mokre deke'. Revolucija se dogodila uvođenjem NYCO materijala, mješavine najlona i pamučnog satena, koja je dramatično poboljšala zaštitu od vremenskih nepogoda i učinila jaknu nevjerojatno izdržljivom.
Put od bojišta do modnih pista započeo je u trgovinama vojnog viška (surplus stores) nakon završetka ratova. Antiratni prosvjednici u 70-ima prigrlili su je kao ironičnu uniformu bunta, dok su je 2001. godine modni vizionari poput Marca Jacobsa uveli u svijet visoke mode. Danas se M-65 smatra bezvremenskim klasikom koji spaja vojnu disciplinu i ulični šik, dokazujući da funkcionalnost nikada ne prestaje biti privlačna.
Praktičnost kao imperativ
Posebnost modela M-65 leži u njezinim kultnim značajkama koje i danas kopiraju modni dizajneri: kapuljači skrivenoj u ovratniku, praktičnim gumbima na pritisak umjesto klasičnih gumba te dvostrukim vezicama za podešavanje u struku i na dnu. Zanimljivo je da je u to vrijeme koncept slojevitog odijevanja bio toliko revolucionaran da je vojska unutar same jakne ušivala precizne upute za njezino korištenje. Trufelman ističe kako je ovaj komad bio pravi tehnološki 'sustav' uz pomoć podstave, kabanice i vezica za struk, prilagođavala se svakoj klimi, od vijetnamskih kiša do hladnih zima.
'Vojska je tada aktivno tražila povratne informacije od vojnika o udobnosti, što je bio prvi takav slučaj u povijesti', ističe Avery Trufelman. Ta usmjerenost na korisnika rezultirala je izgledom koji je odudarao od klasičnih svečanih uniformi i izgledao radikalno moderno za to doba.
Upravo taj skriveni element, prošivena podstava s prepoznatljivim 'onion' uzorkom, danas proživljava vlastiti zvjezdani trenutak. Ono što je nekad bila samo unutarnja pomoćna tkanina, sada je postalo samostalna, ultra-lagana jakna koju nose baš svi. S nestankom autentičnih vojnih viškova, modna je industrija s oduševljenjem uskočila u taj prazan prostor, pretvorivši strogi vojni standard u bezvremenski modni klasik.
Danas ga milenijalci s dozom nostalgije i novim stilskim samopouzdanjem ponovno izvlače s dna ormara, dokazujući da se prava funkcionalnost nikada ne prestaje vraćati u modu.