Prekopajte ormare! Vraća se 'ružna' zelena jakna, najbolji komad odjeće koji ste ikada imali

Maslinastozelena vojnička jakna, kultni komad bez kojeg je u 2010-ima bilo nemoguće zamisliti uličnu modu, ponovno je na samom vrhu modnih želja. No, iza njezina povratka na piste Prade i Victorije Beckham krije se fascinantna priča o modelu M-65, najpametnijem komadu odjeće u povijesti koji je od laboratorija američke vojske i antiratnih prosvjeda postao bezvremenski klasik visoke mode

Bez obzira na to jeste li je zvali 'vojnička jakna', komandosica ili nekim drugim terminom, ova je jakna bila apsolutna vladarica ulične mode. Radilo se o onoj prepoznatljivoj maslinastoj vojničkoj jakni kockastog oblika s prostranim džepovima na prsima i bokovima. Bila je namjerno prevelika, dosezala je do sredine bedara, a najbolje je izgledala u kombinaciji s crnim 'skinny' trapericama, majicom omiljenog benda i combat čizmama.​

Gotovo 15 godina kasnije ta sveprisutna zelena jakna doživljava nevjerojatan povratak na modne piste. Luksuzne modne kuće poput Prade i Victorije Beckham, u svojim su kolekcijama za sezonu jesen-zima 2025. jasno poručili: vojnička jakna se vratila na modnu scenu. Zanimljivo je da se današnji modeli gotovo nimalo ne razlikuju od onih koje smo kupovali prije petnaestak godina, a koji su i sami bili posveta modelima iz 90-ih, inspiriranim antiratnim prosvjednicima koji su ih nosili kao simbol bunta.​

Sve nas to vodi do samih početaka: sredine prošlog stoljeća i američke vojske. Kada je izumljena 1940-ih godina, ova vojnička jakna smatrana je revolucionarnom. Bio je to prvi znanstveno testiran odjevni predmet koji je bio jednako funkcionalan koliko i vizualno dojmljiv. Njezina je priča započela u laboratorijima američke vojske s jednim ciljem: stvoriti najfunkcionalniju uniformu na svijetu.​ Kako objašnjava Avery Trufelman u svom podcastu 'Articles of Interest', to nije bila tek jakna, već baza pametnog sustava odijevanja za sve vremenske uvjete.​ Sve je krenulo od legendarne jakne M-65 Razvoj legendarne jakne M-65, koju je 1965. godine predstavila tvrtka Alpha Industries, bio je vrhunac evolucije započete još u Drugom svjetskom ratu. Prethodni modeli, poput vunenih kaputa iz Prvog svjetskog rata, bili su nepraktični i teški, poput 'mokre deke'. Revolucija se dogodila uvođenjem NYCO materijala, mješavine najlona i pamučnog satena, koja je dramatično poboljšala zaštitu od vremenskih nepogoda i učinila jaknu nevjerojatno izdržljivom.​