Hit čizme i minica savršen su spoj, ali jedan detalj je ukrao sve poglede

Ashley Roberts, radijska voditeljica i bivša članica Pussycat Dollsa, jedna je od onih dama koje su uvijek modno zanimljive

Ashley Roberts voli kombinacije koje laskaju njezinoj isklesanoj figuri te je još jednom dokazala kako zimski look može biti istodobno chic, praktičan i zavodljiv.

Zgodna 44-godišnjakinja prošetala se Londonom u efektnom outfitu koji savršeno spaja preppy chic s modernim twistom. Preppy chic Ashley Roberts je ovaj put posegnula za klasičnim, preppy stilom, ali ga podigla na sasvim novu razinu. Njezina bež plisirana mini suknja bila je pun pogodak: dovoljno kratka da prikaže njezine vitke noge, ali istovremeno elegantna.

No ono što je ovaj look učinilo posebno zanimljivim je svijetloplava prugasta košulja s pripadajućom kravatom. Ovaj detalj dodao je outfitu cool vibru osobito u kombinaciji s mini suknjom i visokim čizmama do koljena koje već neko vrijeme ne silaze s ljestvica popularnosti. Kravate su unazad nekoliko sezona veliki hit, a vidjeli smo ih na mnogim poznatim fashionisticama uključujući i Melaniju Trump.

