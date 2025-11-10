Everest je prebukiran, Nepal kreće u obračun s masovnim usponima

Nepalske vlasti odlučile su se uhvatiti u koštac s prevelikom gužvom na Everestu. Prvi korak bilo je značajno poskupljenje dozvole za penjanje, koja sada košta 15 tisuća dolara 'po glavi', četiri tisuće dolara više nego dosad. Osim toga, za besplatno penjanje otvorili su ravno 97 vrhova u pokrajinama Karnali i Sudurpaschim na zapadu te zemlje.

'Nepal je prepun planina. Dosad smo za komercijalne ekspedicije otvorili njih 462, od čega ih je 102 još uvijek neosvojeno i čekaju svoje prve penjače, rekao je za CNN direktor nepalske turističke organizacije Himal Gautam, objašnjavajući da žele preusmjeriti kolone alpinista u regije koje su dosad bile zanemarene i koje su siromašnije.

Spomenuti himalajski vrhovi bit će dostupni besplatno sljedeće dvije godine, nakon čega će se procijeniti učinci projekta. Od ovih 97 vrhova, 77 ih je u KArnaliju, a 20 u Sudurpaschim, provincijama koje graniče s Indijom i kineskim Tibetom. Osim vrhova, žele popularizirati i druge turističke atrakcije koje se mogu naći u tim dijelovima Nepala. Onima koji se odluče na te pravce neće biti lako, jer ih čeka trosatni let od glavnog grada Katmandua, a onda vožnja po lošim cestama i ne naročito bogata ponuda sadržaja.

Turizam je važna djelatnost u Nepalu, najviše zbog Himalaja. Prošle godine zemlju je posjetio 1,1 milijun stranaca, a u turizmu je posao našlo više od milijun Nepalaca, u zemlji sa skoro 30 milijuna stanovnika. Zemlja u kojoj se nalazi osam od 14 najviših svjetskih vrhova i dosad se trudila smanjiti pritisak penjača, posebno onih kojima novac nadomješta alpinističke sposobnosti. Zbog toga je za buduće 'osvajače' Everesta uveden još jedan važan uvjet: moraju prilikom kupovine dozvole dokazati da su se popeli na najmanje jedan vrh viši od sedam tisuća metara. Takvih je i među planinama koje se sad mogu besplatno posjetiti, što je - smatraju nepalske vlasti - dobra prilika za skupljanje iskustva i trening.