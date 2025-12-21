Pogledajte kako se kod Stonehengea slavio najkraći dan u godini

Gotovo 8500 ljudi sudjelovalo je u simboličnim ritualima kojima su obilježili tu posebnu priliku. Mnogi su bili u kostimima, a neki su pjevali i svirali bubnjeve.

Sunce je izišlo nešto poslije 8 sati po GMT-u iznad prapovijesnog kamenog kruga u okrugu Wiltshireu, na jugozapadu Engleske.

Jedna obitelj rekla je za BBC da su se probudili u dva sata ujutro kako bi automobilom došli iz Nottinghama na taj događaj.

'Jednostavno je lijepo sudjelovati u tome', rekla je kći Bella Ridley-Thompson. 'Ipak je riječ o ceremoniji, stoga je lijepo svečano se odjenuti i iskazati malo poštovanja.'

Mnogi ljudi svakog ljeta i zime, na najdulji i najkraći dan u godini, posjećuju Stonehenge, smatrajući to duhovnim iskustvom.

Zimski solsticij mnogi slave kao vrijeme obnove jer se Sunce počinje ponovno penjati i dani postaju sve dulji.