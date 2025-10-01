MIRISNA KADULJA, SVJEŽI PAPAR

Brzo, jednostavno, savršeno: Prefina tjestenina po receptu slavne glumice

01.10.2025 u 21:18

Tjestenina Jennifer Garner
Tjestenina Jennifer Garner Izvor: EPA / Autor: EPA/ALLISON DINNER, Promo Freepik
Slavna glumica, Jennifer Garner već godinama dokazuje da je jednako šarmantna iza štednjaka kao i pred kamerama: njezin serijal #PretendCookingShow na Instagramu miks je jednostavnih recepata, humora i domaće atmosfere koja osvaja publiku. U jednoj od epizoda predstavila je brzi, aromatični recept za linguine s paprom i kaduljom

Talijani tjesteninu stavljaju u središte tanjura, zato je najčešće prate tek diskretni umaci koji naglašavaju, a ne prekrivaju njezin okus.U jednoj od epizoda Jennifer Garner pripremila je linguine s maslacem i kaduljom koje njezin glavni lik, Hannah, priprema u mini-seriji kriminalističkog trilera 'The Last Thing He Told Me'.

Riječ je o savršenom jelu koje se sprema na vrlo jednostavan način. Sjajan je izbor za one dane kad nemate ništa u hladnjaku, a nemate snage otići u kupovinu.

Sastojci (za četiri do šest osoba):

  • 500 grama tjestenine linguine
  • 1 štapić (8 žlica) maslaca
  • 12 svježih listova kadulje
  • 1 limun, iscijeđen
  • 1 1/2 šalice svježe naribanog parmezana
  • Sol i crni papar

Priprema:

Tjesteninu kuhajte u velikom loncu slane vode dok ne bude al dente, slijedeći upute na pakiranju. U međuvremenu, otopite maslac u velikoj tavi na srednjoj vatri. Dodajte listove kadulje. Nastavite miješati maslac oko 7 minuta dok listovi kadulje ne postanu hrskavi. Zatim dodajte sok od limuna. Kad je tjestenina skuhana, ocijedite je u cjedilu. U ocijeđenu tjesteninu dodajte smeđi maslac i umiješajte. Ulijte vodu od tjestenine i nastavite miješati dok se umak ne zgusne. Pospite sirom i začinite solju i crnim paprom po ukusu. Poslužite s još sira na vrhu.

Teško da postoji jednostavnije jelo od ove tjestenine s maslacem i kaduljom
Teško da postoji jednostavnije jelo od ove tjestenine s maslacem i kaduljom Autor: siraphol s.

