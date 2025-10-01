Brzo, jednostavno, savršeno: Prefina tjestenina po receptu slavne glumice

Slavna glumica, Jennifer Garner već godinama dokazuje da je jednako šarmantna iza štednjaka kao i pred kamerama: njezin serijal #PretendCookingShow na Instagramu miks je jednostavnih recepata, humora i domaće atmosfere koja osvaja publiku. U jednoj od epizoda predstavila je brzi, aromatični recept za linguine s paprom i kaduljom

Talijani tjesteninu stavljaju u središte tanjura, zato je najčešće prate tek diskretni umaci koji naglašavaju, a ne prekrivaju njezin okus.U jednoj od epizoda Jennifer Garner pripremila je linguine s maslacem i kaduljom koje njezin glavni lik, Hannah, priprema u mini-seriji kriminalističkog trilera 'The Last Thing He Told Me'.

Riječ je o savršenom jelu koje se sprema na vrlo jednostavan način. Sjajan je izbor za one dane kad nemate ništa u hladnjaku, a nemate snage otići u kupovinu.

