U novoj sezoni Filozofskog teatra dolaze Norman Ohler, Evgenij Morozov, Javier Cercas i Žižekova 'Antigona'

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Zagrebu u novoj sezoni Filozofskog teatra najavljuje bogat program zanimljivih gostiju, a otvorit će ga 14. listopada njemački pisac i publicist Norman Ohler, najpoznatiji po bestseleru 'Potpuna ekstaza: Narkotici u Trećem Reichu'

Nakon specijalnog izdanja Filozofskog teatra na kojemu je 15. rujna u sklopu međunarodnog kazališnog festivala 52. Bitef-a pred rasprodanim Narodnim pozorištem u Beogradu dugogodišnji voditelj i urednik Srećko Horvat razgovarao s redateljem Oliverom Frljićem, odgovarajući na pitanje zašto upravo s tom temom otvara njegov redoviti zagrebački program, Horvat je kazao kako je riječ o temi koja je danas tabuizirana, a koju je upravo Ohler pomogao rasvijetliti.

'Vjerujem da su mnogi u Hrvatskoj gledali njemačku seriju 'Babylon Berlin', koja ne samo da je na atraktivan način prikazala period Vajmarske republike pred uspon nacizma, već sadrži i relevantne pouke za naš današnji trenutak. Uz kazalište, cabaret i umjetnost, važnu ulogu u tom ključnom razdoblju dvadesetog stoljeća, imale su i droge. To je tema koja je i danas tabuizirana, ali je upravo zahvaljujući istraživačkom radu Normana Ohlera izašla na vidjelo i velika je sreća da je rasprodani autor, koji doslovce svaki dan gostuje u drugom gradu, našao vremena da posjeti i Zagreb', rekao je.

Najavio je i druge intrigrantne goste Filozofskog teatra, koji se nastavlja već 4. studenog, kada će u Hrvatskom narodnom kazalištu nastupiti 'mračni prorok tehnološke budućnosti' Evgenij Morozov, bjeloruski istraživač političkih i društvenih implikacija tehnološkog napretka koji redovito predaje na Stanfordu i drugim svjetskim sveučilištima, te objavljuje o opasnostima monopolizirane tehnologije Silicijske doline u vodećim svjetskim novinama kao što su The Wall Street Journal, The Guardian, The New York Times i Financial Times.

'Bit će to večer za sve koje zanima što uistinu stoji iza kompanija smart cities, Uber, AI, Google, Facebook, Cambridge Analytica i drugih', poručio je Horvat.

Sljedeći gost, 9. prosinca, bit će španjolski pisac Javier Cercas, čije su knjige 'Prevarant', 'Brzina svjetlosti', 'Anatomija jedne pobune' i 'Salaminski vojnici' objavljene na hrvatskom jeziku u izdanju Frakture i vrlo brzo stekle vjeran krug čitatelja.

Za iduću godinu, u sklopu Filozofskog teatra, najavljena je i svjetska premijera 'Antigone' Slavoja Žižeka u režiji Angele Richter, kao i dugo iščekivano ponovno gostovanje tog svjetski poznatog filozofa na daskama Hrvatskog narodnog kazališta.