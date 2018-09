Filmski ljetopis otkriva kako stvara jedan od najzanimljivijih mladih filmaša Igor Bezinović

Novi broj Hrvatskog filmskog ljetopisa posebnu pažnju posvećuje stvaralaštvu jednom od najintrigantnijih filmskih autora mlađe generacije, Igoru Bezinoviću

Miroslav Artić u svome tekstu traga za značenjem katarze u kontekstu dijalektičkog odnosa glume i identiteta, s polazištem u tekstu previđene kritičarke i spisateljice Camille Lucerne, a s ishodištem u radu suvremene autorice Dubravke Crnojević-Carić.

Kristina Mihalić donosi pregled problematike obrade i zaštite filmskog arhivskog gradiva, s konkretnim primjerima uspjele restauracije.

O stilu Stanleya Kubricka na razmeđu klasičnog fabularnog stila i modernizma, s posebnim naglaskom na 'Staze slave' i '2001: Odiseju u svemiru' pisao je Tin Bačun.

Uz prikaze glavnih programa ZagrebDoxa i Berlinalea, novi Ljetopis donosi i trinaest eseja filmskih kritičara o novijim filmovima, među ostalim o 'Egzorcizmu', 'Osmom povjereniku', 'Projektu Florida', 'Tri plakata izvan grada' te 'novom Hanekeu'.

Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza.

Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine, a danas je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).