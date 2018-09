Psihološki triler Arsena A. Ostojića 'F20' u kinima

Novi film nagrađivanog hrvatskog redatelja Arsena Antona Ostojića, "F 20", psihološki triler snimljen u nezavisnoj produkciji, od četvrtka, 27. rujna, se počinje prikazivati u redovitoj kino distribuciji diljem Hrvatske

Redatelj "Te divne splitske noć", "Ničijeg sina" i "Haliminog puta" ovaj put donosi suvremenu priču s mladim, još neotkrivenim glumcima u glavnim ulogama.

U središtu je mlada djevojka Martina (debitantica Romina Tonković) koja ljeti ostaje u Zagrebu i raznosi pizze, radeći u pizzeriji strogog oca (Mladen Vulić). Tako i upoznaje stidljivog mladića Filipa (Filip Mayer iz serijala o Koku) koji neprestano igra video igre i naručuje pizze.

"Djevojka za vikend poželi otići u provod na Zrće, no otac joj to ne dopušta, pa nagovori momka da ukradu očev novac i pobjegnu na more. To i naprave, no tada sve pođe po krivu", rekao je Ostojić o radnji filma.