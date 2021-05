Tri naslova istaknutih dokumentarista u sklopu programa Majstori Doxa

Ovogodišnji ZagrebDox, koji će se održati od 13. do 20. lipnja, u programu Majstori Doxa donosi tri naslova istaknutih dokumentarista, kineskog umjetnika i aktivista Aija Weiweija, ruskog redatelja Viktora Kosakovskog i izraelskog filmaša Avija Mograbija.

Film "The first 54 years – An abbreviated manual for military occupation" daje komentar na najdužu vojnu okupaciju u modernom dobu – izraelsku okupaciju palestinskog teritorija.

"U ironičnom tonu, u formi kvazi-priručnika, Avi Mograbi sažima suvremenu povijest vlastite države, dopunjujući ju arhivskim snimkama i svjedočanstvima bivših vojnika koji otkrivaju okrutnu stvarnost na terenu i porazno stanje ljudskih prava", dodaje se.

Avi Mograbi ujedno je ovogodišnji dobitnik nagrade Mojoj generaciji, koju direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski dodjeljuje za izniman doprinos dokumentarnom filmskom stvaralaštvu.

Triler Dox donosi filmove renomiranih autora

U novom ovogodišnjem programu Triler Dox, koji će biti održan na Ljetnoj pozornici Tuškanac, prikazat će se nekoliko ostvarenja također renomiranih autora, po izboru Vladana Petkovića.

U fokusu novog filma američkog oskarovca Bryana Fogela "The Dissident"je saudijskoarapski novinar Džamal Kašogi, koji je život izgubio u listopadu 2018. u saudijskom veleposlanstvu u Istanbulu.

Taj istraživački dokumentarac razotkriva labirint zavjere u kojem se zatekao kolumnist Washington Posta, uplićući se u čitavu mrežu korupcije, zataškavanja i igre moći.

Filmu je dodijeljeno posebno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Dublinu, a bio je nominiran i za nagradu BAFTA u kategoriji najboljeg dokumentarca.