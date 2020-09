'Tereza 37' konkurira za nagradu u španjolskoj Valenciji

Hrvatska drama 'Tereza37' konkurirat će u listopadu za nagradu na filmskom festivalu Mostra de València-Cinema del Mediterrani, priopćio je organizator iz španjolskog primorskog grada Valencije.

To je drama o 37-godišnjoj Terezi, koja je deset godina u braku s pomorcem Markom (Leon Lučev), ali ne uspijeva iznijeti trudnoću. Želja za djetetom je velika, kao i očekivanja rodbine. Puna boli i zatvorenosti u sebe, što čak i fizičkim držanjem potvrđuje, Tereza odlučuje poduzeti sve da dođe do djeteta i promijeni svoj život. Ne govoreći nikomu ništa, upušta se u zbivanja koja ne mogu dobro završiti, osim dati nadu.

'Terezi37' konkurira devet filmova: albansko-kosovarski 'Zana' (Antoneta Kastrati), alžirski 'Paysages d'automne' (Merzak Allouache), palestinski 'Between Heaven and Earth' (Najwa Najjar), sirijski 'The End Will be Spectacular' (Ersin Çelik), portugalski 'Mosquito' (João Nuno Pinto), talijanski 'Favolacce' (Fabio i Damiano D'Innocenzo), egipatski 'Luxor' (Zeina Durra), grčki 'Kala Azar' (Janis Rafa) i makedonski 'Willow' (Milčo Malčevski).

Ovo će biti 35. izdanje ovog festivala na kojem se prikazuju filmovi iz zemalja Sredozemlja, a organizator ističe kako je ove godine bio zaprimio rekordnih 750 prijava.