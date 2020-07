Motovun otvara film prema scenariju Lane Barić, koja nam je otkrila zašto joj je bilo važno iznijeti priču žene koja ne uspijeva dobiti dijete sa svojim suprugom pa odluči probati s drugima

Ovogodišnji putujući Motovun Film Festival počinje 30. srpnja u 21 sat, pretpremijerom filma 'Tereza37' u režiji Danila Šerbedžije, a prema scenariju Lane Barić, ujedno i naslovne junakinje. Pitali smo glumicu tko je Tereza i zašto joj je bilo važno iznijeti njenu priču

'Nedavno je premijer izjavio da u novom sazivu Sabora ima dosta tankoćutnih koji tek trebaju očvrsnuti. Tako se i na filmu u posljednje vrijeme dosta priča o snažnim ženama. Ne znam točno što to znači – da žena ako nije snažna ne treba dobiti prostor ili da osjetljivima nije mjesto u politici ili igdje. Ta 'snaga' i ta vrsta 'heroizma' ili ‘'vrstoće', ja to ništa ne razumijem. Puno više razumijem tankoćutne 'gubitnice' ako hoćete. Poznajem jako puno ljudi koji svoje živote žive isključivo u odnosu na druge, a mimo sebe. Tereza je u jednom trenutku počela svoj život živjeti kao svoj. I to je to. Bez pluseva, bez minusa. To su te stvari koje pratimo. Čak to nije niti pitanje imanja potomstva. Ono što je meni bilo zanimljivo promatrati dok sam to pisala jest koliko smo u stanju samo kopirati modele po principu 'monkey see monkey do' dok ne dođemo u stanje da istinski propitamo što zaista želimo, a što je inercija i 'red'', kaže Barić uz koju u filmu glume Ivana Roščić, Leon Lučev, Dragan Mićanović, Marija Škaričić, Goran Marković i Goran Bogdan.