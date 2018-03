Sissi - nježna predstava o nekonvencionalnom životu jedne od najpopularnijih kraljica

U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu praizveden je povijesni balet 'Elizabeta Austrijska - Sissi' u koreografiji francuskog koreografa Patricea Barta, koji je na scenu donio dojmljivu biografiju o jednoj od najpopularnijih kraljica, legendarnoj Sissi, koja je postala mit i danas golica maštu zemalja nekadašnjeg Austro-Ugarskog carstva

Bartova koreografija započinje atentatom na Sissi, dakle, s kraja, nastavlja se slikama prvog susreta buduće austrijske kraljice i mladog Franje Josipa, rađanja njihove velike ljubavi i vjenčanjem, a zatim slijedi život na dvoru, na kojem vladaju stroga i kruta pravila, njeno druženje s bavarskim kraljem Ludvigom, prikazana je i njena veza s Ugarskom, sve do putovanja po Europi i njene smrti. Potcrtavanju tih događaju, razumijevanju radnje i Sissine osobnosti uvelike pridonosi i dramska prvakinja HNK-a Olga Pakalović, koja u offu vrlo emocionalno u nekoliko navrata interpretira intimne stihove Kraljice Austrijske. Ti stihovi ponajbolje razotkivaju Sissina razmišljanja i uvjerenja, pa tako saznajemo o njenoj čežnji za slobodom, potrebom za emancipiranošću od okova dvora, samostalnim odgojem sina i potragom za domom.

Partice Bart, inače poznat po koreografiranju povijesnih velikana, primjerice, radio je i balet o švedskom kralju Gustavu III., u 'Sissi' je naglasak stavio na prikazu njene osobnosti, kao vladarice i kao žene. Važnost libreta je u tome što je zaobiđen kult njene ličnosti i komercijalizacija Sissinog lika, koji se u Austriji može naći na raznim proizvodima, od keksa do šalica, čemu su pridonijeli i filmski hitovi s Romy Schneider u naslovnoj ulozi. Sissi je prikazana kao hrabra mlada žena, koja odbacuje norme svoga vremena i tadašnju općeprihvaćenu sliku žene i odlučuje živjeti prema vlastitim pravilima što je u 19. stoljeću, kao što je naznačeno u baletu, izazivalo i komentare tipa 'Eno one lude!'.

U baletu nije zanemarena ni rekonstrukcija tog razdoblja. To se najviše vidi u plesnim cjelinama s mačevaocima, austrougarskim te grčkim vojnicima, te u kostimografiji i scenografiji Luise Spinatelle. Kostimografija također vjerno odražava odjevni stil druge polovice 19. stoljeća, prateći mijene tokom tog razdoblja. Ženski kostimi su vrlo ženstveni, izrazito profinjeni i prozračni, a muški se temelji na vojnim biografijama i oslikavaju tradicionalne odnose tog doba. Scenografija je skromna, na sceni se izmjenjuju stol, sofa, fotelja, sportske sprave na kojima Sissi vježba, živa kujica, kočija i zastave, a društveni i politički kontekst vremena i Austro-Ugarske monarhije predstavljen je s plakatima na kojima su naslikani, primjerice, simboli kraljevstva, poput krune ili grba, i koji se spuštaju sa stropa.

Koreografski izričaj je neoklasičan, dakle, on ne koristi jezik modernog ili suvremenog baleta, ali istodobno ne donosi niti tradicionalni plesni vokabular. Bart se oslanja na klasiku, posebno u prvom dijelu, ali kako balet odmiče on sve više istražuje i uz pomoć mašte stvara svoj originalni koreografski rječnik, koji posebno dolazi do izražaja u odličnim grupnim scenama (dramatičan ples balerina sa crnim velovima) i u emocionalno snažnim interpretacijama Natalie Kosovac kao Sissi i Ive Vitić Gameiro kao Melankolije, te u sceni ubojstva.