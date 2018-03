'Govori glasnije' Bobe Jelčića je odlična predstava o tome kakvi smo prema marginaliziranima

Uz ovacije i uzvike 'Bravo!' praizveden je u nedjelju navečer u Kerempuhu autorski projekt Bobe Jelčića 'Govori glasnije!', u kojem taj autentični kazališni umjetnik na ironičan način, s puno topline, istražuje što znači biti marginaliziran u Hrvatskoj samo zato što si 'krive' nacionalnosti

Jelčić u fokus svog projekta stavlja pitanje što danas znači biti marginaliziran u Hrvatskoj samo zato što si 'krive' nacionalnosti, bez obzira radilo se o srpskoj ili recimo sirijskoj, ali bavi se i drugim vrućim temama: od nacionalizma, ksenofobije, emigriranja mladih i starih iz Hrvatske, 325 tisuća blokiranih građana, domoljublja i normaliziranja odnosa između Srba i Hrvata, pa do civilnog društva i aktivizma, braka i partnerstva te prijateljstva. Znači, bavi se Hrvatskom 27 godina nakon osamostaljenja, donoseći presjek njenog stanja iz perspektive jedne obitelji iz Zagreba, ali i iz iskošenog pogleda strankinje iz BiH.

Jadranka Đokić, prvakinja HNK, u ulozi Srpkinje Branke donosi neposrednost, prirodnost i toplinu vrsne glumice, ali i duhovitost te nepatvorenu tragiku svog lika. Ona je zbunjena, ispričava se zbog smetnje, plače, ne stidi se poderane čarape na palcu i sjajno dočaran lik slomljene i emotivno shrvane žene. A na kraju postavlja jedno od krucijalnih pitanja našeg sve netolerantnijeg društva: ima li u Hrvatskoj mjesta za ljude druge nacionalnosti, ili se u Hrvatskoj, u Zagrebu, tom malom Beču, gdje se ljudi boje iskazati emocije, sve stislo i suspregnulo? A zapravo pita, što i sama potencira obraćajući se izravno gledalištu: 'Ima li mjesta za mene u vašim srcima?' Dakle problem netolerancije prema drugim nacionalnostima ili općenito različitostima (spol, rasa, vjera, političko opredjeljenje) nije samo u zakonima i ekstremnim skupinama, nego i u srcima običnih, prosječnih ljudi. Postavljajući to pitanje publici, ona uklanja rampu između scene i gledališta i dopire do njihovih srca. Jedan glas iz gledališta tiho kaže: 'Ima.' A ona odgovara: 'Da, ovdje ima, ali ima li mjesta i kod onih vani?''

Bobo Jelčić je poznat po svom posebnom načinu rada s glumcima, koji i sami postaju koautori projekta, a s druge strane im pomaže da utjelove svoje likove s maksimalnom prirodnošću i uvjerljivošću. U slučaju 'Govori glasnije!' u predstavu su uključeni i neki od njegovih bivših studenata s Akademije dramskih umjetnosti, kao što je Jadranka Đokić, koji potvrđuju Jelčićev veliki doprinos stvaranju likova od krvi i mesa na hrvatskoj kazališnoj sceni. Ti likovi su realni, u njima prepoznajemo ljude iz naše okoline, imaju prirodne reakcije i bez nepotrebne patetike i uzvišenih tonova, nijansiranim pokretima, blago ali točno, izvlače iz sebe na fizičku razinu čitav dijapazon osjećaja, od nelagode, nesigurnosti i zbunjenosti do bijesa i frustracije. Glumci su u gradnji svojih likova fokusirani na detalj i odražavaju određeni trenutak u njihovim životima. Oni su reprezentanti određenih slojeva ili skupina, ali uvijek oboružani emocijom i višeslojnošću, koja ih dijeli od stereotipa.

Nikša Butijer izvrsno utjelovljuje lik dobroćudnog sredovječnog supruga, pomalo zbunjenog čovjeka, kojem u njegov običan mali život bane Srpkinja Branka i zatraži pomoć. Odjeven u plastičnu trenirku kao odjevni simbol kućne opuštenosti tog sloja ljudi, on svoj lik obogaćuje toplinom i blagom ironijom, što se posebno potvrđuje u razgovoru s mrtvim ocem i maestralnom scenom u kojoj kaže, pogleda usmjerenog u daljinu: 'Puno će vode Dunavom proći dok se ne normaliziraju odnosi između naša dva naroda.' No osim te političke dimenzije, Butijer u svoj lik unosi tragiku ljubavnog odnosno bračnog odnosa, aludirajući time da iza svakog naoko regularnog odnosa zapravo tinjaju sukob i nesreća te čežnja za ljubavlju i partnerstvom. Uglavnom, Butijer je izgradio živ i živopisan lik.

Vilim Matula je dojmljivo ironizirao samoga sebe i čitav niz građanskih aktivista, utjelovljujući lik pacifista koji osniva udrugu i bori se protiv rata. On živi, kako mu spočitavaju, 'na sisi države', izležava se pred Poglavarstvom ili kod kuće na krevetu, gdje čita 'teške knjige' i boji se da 'ta gangrena domoljublja nikad neće proći'. On je predstavnik civilnog društva i one aktivističke Hrvatske, bez obzira radilo se o raznorodnim udrugama za ljudska i ina prava ili neprofitnim medijima, kojima aktualna vlast reže sredstva kako bi joj začepila usta i zaustavila kritiku.

Marko Makovičić je u svom logoreičnom gomilanju riječi beskrajno zabavan, pogotovo onda kad uspoređuje svoju seksualnu apstinenciju sa svojim radikalnim skretanjem udesno, a uporan kad ponavlja da ne razumije kako se u 25 godina u Hrvatskoj nije puno promijenilo. Mlada Nina Erak Svrtan ugodno je iznenadila u ulozi aktivistice i predstavnice civilnog društva, a Petra Svrtan se uspješno odmaknula od stereotipnog modela supruge iskazavši već ranije naznačeni talent. Damir Poljičak u ulozi 'gnjide', birokratiziranog državnog činovnika spremnog da se savija onako kako vjetar puše, donio je tzv. drugu stranu, kao što je uostalom naznačeno i kod lika Branke. Naime, Petra Svrtan negdje pri kraju jasno odreže svojoj prijateljici Branki kako zna da je ona sama kriva jer nije htjela raditi. Dakle priča nije jednoznačna.

Pomoćnica redatelja bila je afrobosanka Nancy Abdel Sakhi, inače glumica i pjevačica u svom bendu Kaira Kela, koji svira afro groove. Igrala je glavnu ulogu u filmu 'Nafaka' Jasmina Durakovića, zatim u predstavi 'Sumnja' u produkciji Planet arta, a prošle godine je na Gvozdu igrala u Krležinim 'Legendama' koje je režirao Georgij Paro. Njeno pojavljivanje kao pomoćnice redatelja u Jelčićevom projektu 'Govori glasnije!' multikulturalni je prilog u humanizaciji i širenju tolerancije u našem kulturnom krugu.

Cjelovitosti predstave pridonijeli su kostimografkinja Ana Paulić, scenograf Miljenko Sekulić te posebno glazba koju je odabrao sam redatelj. Naime, glazbeni lajtmotiv je patetična skladba 'Dajem ti srce zemljo moja', koju je svojedobno izvodila Doris Dragović, a pri kraju se čuju i zvukovi partizanske 'Bilećanke' i još nekih pjesama. Izbor pjesme 'Dajem ti srce zemljo moja' izvanredan je izbor, jer njeni stihovi 'Dajem ti život, zemljo moja, bit ću s tobom u dobru i zlu, podijelit ću s tobom sreću i tugu, Bog nek' čuva moju Hrvatsku', govore sve, objedinjujući sve nade s početka hrvatske samostalnosti, ali izazivajući i tugu zato što se puno od snova i ideala nije ostvarilo.

Ukratko, 'Govori glasnije!' je odlična predstava, kojom je Bobo Jelčić iznova dokazao svoju kreativnost i spremnost da istražuje i prodire u ona područja naše svakodnevnice kojima se drugi ne bave ili ne žele baviti.