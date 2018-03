'Proces' u Gavelli: Pitanje više nije tko je Josef K., nego kako zaustaviti apsurd i uvesti razum

U Dramskom kazalištu Gavella u srijedu navečer premijerno je izvedena predstava 'Proces', u kojoj je redatelj Rene Medvešek izgradio sablasno otuđen svijet bizarnih likova koji nudi pregršt tumačenja, od ideoloških do vjerskih totalitarizama 21. stoljeća, što i danas razaraju ljudskost, kao što su to činili u Kafkino vrijeme

Scena je prazna, na njoj je samo nekoliko stolica, stol, gomila plavih registratora i glumci odjeveni u bijele košulje i crne hlače, što asocira na državnu birokraciju. U središtu je bankarski prokurist Josef K., kojeg na 30. rođendan uhićuju dvojica agenata i optužuju ga za neimenovani zločin. On je užasnut, ne zna zašto je optužen niti će to ikada saznati. Uskoro počinje suludi i apsurdni proces, a on saznaje da su ljudi koji naoko nemaju veze sa sudom itekako upućeni u njegov slučaj. Kako proces odmiče, sve je jasnije da Josefu K. nema spasa.

To je kostur priče o Josefu K., o pravosuđu i birokraciji, mahnitom sudu kao nadinstituciji koja se otela kontroli, o totalitarnom sustavu koji gazi sve ispred sebe, o strukturama vlasti i moći – sudstvu, državi i Crkvi, a osobito o malim ljudima koji su postali žrtve takvog bešćutnog sistema i više ne znaju jesu su krivi ili nevini.

Kafkin 'Proces' smatra se jednim od najzagonetnijih i intelektualno najpoticajnijih djela koje nudi različita tumačenja. Premda je lektirni naslov, nije bio često postavljan u Zagrebu. U Teatru Itd režirao ga je 1977. godine Georgij Paro, a prije desetak godina bio je insceniran u Kazalištu slijepih i slabovidnih osoba. No po tom čuvenom romanu slavni Orson Welles upravo je u Zagrebu 1961. godine snimio film 'The Trial' s Anthonyjem Perkinsom, Jeanne Moreau i Romy Schneider u naslovnim ulogama, a nedavno su se i studenti s Akademije dramskih umjetnosti bavili tim višeslojnim djelom, koje je i u 21. stoljeću zanimljivo i intrigantno.