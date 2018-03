Smijenjeno vijeće ZKM-a, Torjanac bjesnio: Ovo je sramotno kršenje zakona!

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine na sjednici u ponedjeljak navečer većinom su glasova prihvatili prijedlog zaključka skupštinskog Odbora za izbor i imenovanja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), uz oštro protivljenje oporbe koja je poručila da je to razrješenje i imenovanje u suprotnosti sa Zakonom o kazalištima i Statutom ZKM-a.

Kako je istaknuto, isti je dan održan intervju s kandidatima koji su se javili na javni natječaj za imenovanje ravnatelja te glasovali o prijedlogu unatoč saznanju da jednom od članova Kazališnog vijeća iz kolektiva istječe mandat, te da je ustanova izabrala drugog predstavnika u to vijeće. Također se u obzir nije uzela kvaliteta predloženih programa za novo mandatno razdoblje, kao ni postignuti rezultati u aktualnom mandatu ravnateljice Snježane Abramović Milković.

Nestranački gradski zastupnik Marko Torjanac iz Kluba zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a istaknuo je da niti jedan od tih argumenata ne stoji, te apelirao na skupštinsku većinu da ne potvrdi to razrješenje jer će se opet, kako je rekao, kao Gradska skupština kompromitirati. Poručio je da je to manipulacija, pravno neutemeljeno i sramota za Skupštinu, te je zamolio da se prestane kršiti zakon.

"Ovo je vrijeđanje ne samo nas, to je vrijeđanje građana i cijele Hrvatske. Ovo je dokidanje demokracije, ovo je case study za pravo", poručio je Torjanac. Rekao je da za Velkovsku jedino postoji razlog razrješenja jer je po Statutu ZKM-a sama to tražila, te je upitao na koji način su Babić i Pristaš, koji su također razriješeni, predstavili ZKM u negativnom kontekstu.

U ime Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a, Anka Mrak-Taritaš podsjetila je da je Babića za člana Kazališnog vijeća ZKM-a predložio Klub GLAS-a i HSU-a, a Pristaša je predložio Klub lijevog bloka te da su oni na prvoj sjednici odlučili za novog ravnatelja ZKM-a i to izglasali. "I iza toga kreće priča. Iza toga su se uzburkale sve moguće strasti", rekla je Mrak-Taritaš.

"Dakle, ako je gradonačelnik htio imati kontinuitet i istu ravnateljicu ili ako je bilo što htio, pa mogao je u ZKM-u odmah predložiti svih pet članova vijeća vladajućih i uopće se ne bi raspravljali. No, međutim, iz nekog se razloga odlučio za nešto drugo i onda mi dobivamo, najprije u najavi dnevnog reda, razrješenje gospođe Kostadinke Velkovske, koja je to sama zatražila, pa nas u četvrtak na klupama dočeka razrješenje tri kolege i obrazloženje da je to na zahtjev Kluba zastupnika Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti, Zelene liste i Narodne stranke - Reformisti", rekla je Mrak-Taritaš.

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine zastupnici su većinom glasova prihvatili i prijedlog zaključka skupštinskog Odbora za izbor i imenovanja za imenovanje Vesne Pižić vršiteljicom dužnosti ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete". Toj sadašnjoj ravnateljici mandat ističe 26. travnja pa je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog zaključka o njezinom imenovanju vršiteljicom dužnosti ravnateljice s 27. travnja 2018., do imenovanja ravnatelja po ponovljenom natječaju, a najduže do 2. travnja 2019., do kada će ona ostvariti pravo za odlazak u starosnu mirovinu.